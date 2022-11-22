Спокій для Тайваню і війна в Україні: глава Пентагону вперше зустрівся з міністром оборони Китаю

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше зустрівся з китайським колегою Вей Фенхе. Під час зустрічі сторони обговорили ряд питань, серед яких війна в Україні та напруженість у Тайвані.

Особиста зустріч Остіна та Фенхе тривала півтори години. Глава Пентагону закликав китайського колегу уникати "дестабілізаційних дій" щодо Тайваню.

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Остін заявив про небезпечну поведінку літаків Китаю

У заяві Міноборони США йдеться, що Остін закликав Китай "відповідально управляти конкуренцією" та підтримувати відкриті лінії зв'язку. Він також попередив про "все більш небезпечну поведінку" літаків ВПС КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, що підвищує ризики небезпечних випадків

Глава Пентагону наголосив, що США "продовжуватимуть літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", тобто і в Південнокитайському морі також.

Окрім цього, Остін закликав китайського колегу "повною мірою" вплинути на КНДР у плані розвитку їхніх "незаконних збройових програм".

Прессекретар Пентагона зазначив, що Остін підтвердив, що США "як і раніше прихильні до давньої політики "одного Китаю".

Він підкреслив своє неприйняття односторонніх змін статус-кво і закликав КНР утримуватися від подальших дестабілізаційних дій щодо Тайваню,

– повідомили в комюніке.

Під час зустрічі, як повідомили в Пентагоні, Остін "обговорив неспровоковану війну Росії проти України й наголосив, що і Сполучені Штати, і КНР виступають проти застосування ядерної зброї або погроз її застосування".

Китай уникнув питання ядерної зброї

У комюніке китайської сторони питання ядерної зброї уникнули, але повідомляється, що сторони обмінялися думками щодо Південнокитайського моря, України та Корейського півострова. Спікер Міноборони КНР Тан Кефей зазначив, що зустріч була "позитивною".

Він повідомив, що в Пекіні згодні з необхідністю посилення антикризового управління. Водночас Пекін покладає провину за погіршення відносин між Китаєм та США на останніх.

Головна причина – у тому, що США ухвалили неправильне стратегічне рішення,

– йдеться у повідомленні.

Китайський пресофіцер зазначив, що "США повинні ухвалити раціональну та практичну політику щодо Китаю, щоб справді усунути корінні причини кризи".

Що відомо про конфлікт Китаю і Тайваню

Китай вважає Тайвань своєю територією. Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно переобрався на ще один термін, заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ.

Водночас Китай не відмовляється застосувати силу. Політики Тайваню нажахані загрозою вторгнення КНР. Вони вважають, що це може статися найближчим часом.

Китай неодноразово здійснював провокації поблизу Тайваню. Зокрема, нещодавно тайванські військові повідомили, що зафіксували наближення до острова двох десятків китайських військових літаків та чотирьох кораблів.

Єдиний союзник Тайваню – США. Після агресивних військових навчань Китаю Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів.

У відповідь речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенгуй, заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".

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