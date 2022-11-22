Покой для Тайваня и война в Украине: глава Пентагона впервые встретился с министром обороны Китая

Министр обороны США Ллойд Остин впервые встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, среди которых война в Украине и напряженность в Тайване.

Личная встреча Остина и Фэнхэ длилась полтора часа. Глава Пентагона призвал китайского коллегу избегать "дестабилизационных действий" в отношении Тайваня.

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Остин заявил об опасном поведении самолетов Китая

В заявлении Минобороны США говорится, что Остин призвал Китай "ответственно управлять конкуренцией" и поддерживать открытые линии связи. Он также предупредил о "все более опасном поведении" самолетов ВВС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, что повышает риски опасных случаев.

Глава Пентагона подчеркнул, что США "будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", то есть и в Южнокитайском море тоже.

Кроме того, Остин призвал китайского коллегу "в полной мере" повлиять на КНДР в плане развития их "незаконных оружейных программ".

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Остин подтвердил, что США "по-прежнему привержены давней политике "одного Китая".

Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий по Тайваню,

– сообщили в коммюнике.

В ходе встречи, как сообщили в Пентагоне, Остин "обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения".

Китай избежал вопроса ядерного оружия

В коммюнике китайской стороны вопросы ядерного оружия избежали, но сообщается, что стороны обменялись мнениями по Южнокитайскому морю, Украине и Корейскому полуострову. Спикер Минобороны КНР Тан Кэфэй отметил, что встреча была "положительной".

Он сообщил, что в Пекине согласны с необходимостью ужесточения антикризисного управления. В то же время, Пекин возлагает вину за ухудшение отношений между Китаем и США на последних.

Главная причина – в том, что США приняли неправильное стратегическое решение,

– говорится в сообщении.

Китайский пресс-офицер отметил, что "США должны принять рациональную и практическую политику по Китаю, чтобы действительно устранить коренные причины кризиса".

Что известно о конфликте Китая и Тайваня

Китай считает Тайвань своей территорией. Лидер Китая Си Цзиньпин, недавно переизбравшийся на еще один срок, заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ.

В то же время, Китай не отказывается применить силу. Политики Тайваня напуганы угрозой вторжения КНР. Они считают, что это может произойти в ближайшее время.

Китай неоднократно совершал провокации вблизи Тайваня. В частности, недавно тайваньские военные сообщили, что зафиксировали приближение к острову двух десятков китайских военных самолетов и четырех кораблей.

Единственный союзник Тайваня – США. После агрессивных военных учений Китая Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.

В ответ спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенгуй, заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".

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