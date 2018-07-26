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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Водій Hummer Островський, який збив дівчинку у Києві, розповів про ті трагічні події

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Кирило Островський, який підозрюється у смертельній ДТП на пішохідному переході у Києві, внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка, стверджує, що машина у нього була несправною, однак їхав він із помірною швидкістю.

Про це він заявив у Шевченківському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід.

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"Я їхав у другій смузі праворуч. У правій смузі стояв припаркований автомобіль. Через машину, що стояла в правому ряду, вибігли двоє дітей. Вибігли дуже швидко. Перша дитина встиг проскочити... Їхав я за відчуттями з помірною швидкістю. Чому не загальмувала машина, я не розумію", – підкреслив він.

Водночас Островський зауважив, що автомобіль у нього був несправним.

Як переконує молодий чоловік, тоді він кинув машину, аби побігти та перевірити, що трапилося з дівчинкою.

"Спочатку я побіг до тіла дівчинки, а потім підійшов до позашляховика та зняв задні номери, передні ж було розбито. Чому я це зробив? Тому що у мене теж є сім'я. Люди знімали на відео", – наголосив він.

За його словами, раніше батько переплутав послідовність подій, коли говорив, що Кирило насамперед скрутив номери.

"Я не знімаю з себе відповідальності. Спроби сховатися не було. Є фотографії, де я стою з телефоном... Я дуже шкодую про те, що трапилося. Почуваюся винним. Тому не прошу собі поблажливості. Прошу не відправляти під арешт, щоб я міг заробляти гроші та допомагати родині дівчинки", – заявив імовірний винуватець ДТП.

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Додамо, адвокат Островського сповістив, що сім'я хлопця наразі "допомагає родині потерпілих, допомагає матері і з перельотом", а захист обвинувачуваного зі свого боку вимагає більш м'якою запобіжного заходу.

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Островському вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями: чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

 

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Аварії та ДТП Судді ДТП з Hummer у Києві
Джерело: 24 канал
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