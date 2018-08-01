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Отруєння шаурмою в Києві: кількість постраждалих знову зросла

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Від отруєння шаурмою в Києві постраждали 70 людей
Від отруєння шаурмою в Києві постраждали 70 людей / Колаж 24 канал

У Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою станом на вечір 1 серпня зросла до 70 осіб. При цьому серед постраждалих – 10 дітей.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві.

24 канал повідомляв, що у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою і спершу було відомо про 16 випадків отруєння, проте згодом кількість постраждалих зросла. У поліції розпочали розслідування за фактом цього інциденту.

Зазначається, що 33 випадки отруєння (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми біля станції метро "Дарниця". Ще 26 осіб (серед них 2 дітей) отруїлися шаурмою і сосисками в лаваші з майонезом, придбані у МАФі у кафе "Річковий порт" на Поштовій площі.

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Крім того, 11 випадків отруєння, з них 5 серед дітей, пов'язані з вживанням шаурми на Оболоні. Ще 1 випадок гострої кишкової інфекції зареєстровано у вагітної жінки після вживання шаурми, придбаної біля станції метро "Лісова".

У відомстві уточнили, що з 70 постраждалих 10 осіб не госпіталізовані. Попередній діагноз постраждалих – сальмонельоз.

Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Києва отруєння
Джерело: 24 канал
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