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Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві: результати перевірки

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Уже понад 70 людей людей у Києві отруїлися шаурмою. Вони купували фастфуд у ятках на Оболоні, Поштовій площі та поблизу метро "Дарниця". Правоохоронці відкрили проти продавців кримінальну справу. 24 канал разом із експертом вирушив у власний рейд кіосками з шаурмою.

Олена Сидоренко – експертка з харчової промисловості. Разом з нею вирушаємо інспектувати кіоски з шаурмою, аби дізнатись якість продукту. Район вибрали навмання – поблизу метро "Шулявська".

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"Погано те, що кіоск повністю відкритий, тобто на це м'ясо потрапляє все", – зазначила експертка. А ось і перше місце перевірки. Васим крутить шаурму вже більше ніж 15 років. Посміхається та жартує. Каже, м'ясо у нього кожен день свіже і є всі документи. Просимо їх показати, але він щоразу вправно змінює тему. На питання про мікробіологія столів і документи, показує миючий засіб.

шаурма
Перше місце перевірки

Васим нас запевняє: тут їсть вся його сім'я, але на слово повірити не можемо. Наш експерт помічає замаслену плиту, відсутність гарячої води, брудну столешню і форму шаурмена. "Це той продукт, який полюбляють. Мені він неприємно пахне, тим паче я бачила цю антисанітарію", – додала експертка Сидоренко.

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Привітні працівники і у наступному кіоску, який ми вирішили перевірити. Зазначили, що все мають: і дезінфекцію, і документи. Друге місце виглядає більш респектабельно. Форма у продавців не брудна, двері зачинені, а сам кухар працює у спеціальних рукавичках. Навіть документи знайшлись. Але папірець виявився "фількіною грамотою", адже на ньому немає печатки.

шаурма отруєння
Друге місце виглядає більш респектабельно

На це торгівці лише розводять руками і викликають керівника кіоску. Той миттєво з'являється на місці та ховає від нас документи, які і приїхав нам же показувати.


Керівника кіоску ховає документи

На третій точці – аншлаг. За шаурмою ціла черга. Люди кажуть, що отруїтись  не бояться. Продавці тут виявилися не говіркі, як на інших точках. Мабуть, це тому що господар постійно перебував із нами поруч.

Повна антисанітарія, спекотно, душно, якщо курка заражена сальмонелою, то воно буде лише поширюватись,
– підсумувала харчовий технолог Олена Сидоренко.

Десь краще, десь гірше, але все ж таки жодному з кіосків поставити задовільну оцінку ми не можемо. Отруїтися можна продукцією із будь-якої з них.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України отруєння Новини Києва
Джерело: 24 канал
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