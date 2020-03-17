Озброєні бандити відібрали у київських бізнесменів 100 тисяч медичних масок

У Києві затримали групу озброєних осіб, які погрожуючи зброєю, відібрали у підприємців 100 тисяч медичних масок. За словами прокурорів, бандити не є співробітниками правоохоронних органів. Вони пограбували підприємців для подальшого перепродажу масок.

Правоохоронцям вдалося встановити і затримати трьох зловмисників – жителів Києва і області у віці від 26 до 42 років. Про це повідомляє пресцентр Київської прокуратури.

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За словами потерпілих підприємців, вони придбал засоби індивідуального захисту на суму близько 1 мільйон гривень і через знайомих вирішили їх реалізувати. Під час зустрічі з покупцями і перевантаження товару в автомобіль, під'їхала машина, з якої вискочила група чоловіків у спецодязі зі зброєю.

Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу, а також обрання їм запобіжного заходу.

Увага! Через запровадження карантину в Україні до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення, в тому числі медичних масок.

Відзначимо, що раніше у Державній митній службі повідомили, що медичні маски стали популярнішими серед контрабандистів, ніж сигарети.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу