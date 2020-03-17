13:29
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Озброєні бандити відібрали у київських бізнесменів 100 тисяч медичних масок

      -
      Правоохоронці затримали злочинців у Києві / Київська прокуратура

      У Києві затримали групу озброєних осіб, які погрожуючи зброєю, відібрали у підприємців 100 тисяч медичних масок. За словами прокурорів, бандити не є співробітниками правоохоронних органів. Вони пограбували підприємців для подальшого перепродажу масок.

      Правоохоронцям вдалося встановити і затримати трьох зловмисників – жителів Києва і області у віці від 26 до 42 років. Про це повідомляє пресцентр Київської прокуратури.

      До речі У Києві продають медичні маски по 1200 гривень за пачку

      За словами потерпілих підприємців, вони придбал засоби індивідуального захисту на суму близько 1 мільйон гривень і через знайомих вирішили їх реалізувати. Під час зустрічі з покупцями і перевантаження товару в автомобіль, під'їхала машина, з якої вискочила група чоловіків у спецодязі зі зброєю. 

      Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу, а також обрання їм запобіжного заходу.

      Увага! Через запровадження карантину в Україні до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення, в тому числі медичних масок.

      Відзначимо, що раніше у Державній митній службі повідомили, що медичні маски стали популярнішими серед контрабандистів, ніж сигарети.

      маски коронавірус
      Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

      Вихідні дні у березні 2020: які святкові дні чекають українців
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Київська прокуратура Кримінальні новини Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:25 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 12:13 1,5 мільярда гривень на дорогах: хто і як монополізує ринок техогляду авто
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 12:00 Коронавірус: як люди поводяться під час пандемії
      Анна Маляр
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук