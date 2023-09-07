Це був би радикальний крок: яка треба реакція на падіння дрону в Румунії

У ніч на 4 вересня Росія вчергове атакувала Одеську область "Шахедами". Два з них впали на території Румунії. Спочатку місцеве керівництво заперечувало цей факт. Згодом усе ж було підтвердження.

У такій ситуації мало б бути скликано засідання ради Україна – НАТО, спільно з нашою країною та Румунією. Про це 24 Каналу зазначив надзвичайний і повноважний посол України в США (2015 – 2019) Валерій Чалий.

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Реакція світової спільноти

Основна проблема в тому, що дрони надалі летітимуть на кордон між Румунією та Україною. Якщо перша наважиться збивати їх своїми силами ППО, то уламки падатимуть на територію нашої країни, зазначив Чалий. Але можуть бути й інші сценарії. А тому треба зараз вирішувати дану проблему.

“Можливо підсилювати ППО, вирішувати де його виставляти. А, можливо, і це був би радикальний крок – закрити небо над цією частиною Чорного моря, звідки вони (дрони – 24 канал) прилітають. Чому не скористатися наявними технічними можливостями для того, щоб вбивча зброя БпЛА не літала взагалі в цій частині”, – припустив посол України в США (2015 – 2019).

Валерій Чалий про реакцію на падіння БпЛА на територію Румунії: дивитись відео

Закрите небо над нейтральними водами Чорного моря потрібне світу. І це міжнародно можливе рішення.

“Тоді дрони не знайдуть лазівок залетіти, лише через Україну, але тут ми їх теж будемо ловити і перекривати, як ППО ефективно працює. Засоби для вирішення цього питання є. І не для України, а для світу”, – додав Чалий.

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