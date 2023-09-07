Это был бы радикальный шаг: какая нужна реакция на падение дрона в Румынии
В ночь на 4 сентября Россия в очередной раз атаковала Одесскую область "Шахедами". Два из них упали на территории Румынии. Первоначально местное руководство отрицало этот факт. Впоследствии все же было подтверждение.
В такой ситуации должно было быть созвано заседание совета Украина – НАТО, совместно с нашей страной и Румынией. Об этом 24 Каналу отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 – 2019) Валерий Чалый.
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Реакция мирового сообщества
Основная проблема в том, что дроны в дальнейшем будут лететь на границу между Румынией и Украиной. Если первая решится сбивать их своими силами ПВО, то обломки будут падать на территорию нашей страны, отметил Чалый. Но могут быть и другие сценарии. Поэтому нужно сейчас решать данную проблему.
“Возможно усиливать ПВО, решать, где ее выставлять. А может, и это был бы радикальный шаг – закрыть небо над этой частью Черного моря, откуда они (дроны – 24 канал) прилетают. Почему не воспользоваться имеющимися техническими возможностями для того, чтобы убийственное оружие БПЛА не летало вообще в этой части”, – предположил посол Украины в США (2015 – 2019).
Валерий Чалый о реакции на падение БПЛА на территорию Румынии: смотреть видео
Закрытое небо над нейтральными водами Черного моря нужно миру. И это международно возможное решение.
“Тогда дроны не найдут лазейку залететь, только через Украину, но здесь мы их тоже будем ловить и перекрывать, как ПВО эффективно работает. Средства для решения этого вопроса есть. И не для Украины, а для мира”, – добавил Чалый.
Падение дронов на территории Румынии: основное
- О падении российских дронов на территорию Румынии сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. В ГПСУ отмечали, что видели две детонации и сообщили румынским коллегам.
- В Румынии сначала возразили факт, что на их территорию упали БПЛА. Мол, средства нападения России на Украину никогда не были прямой угрозой для их страны. Впрочем, через два дня министр обороны Анхель Тилвар подтвердил факт падение обломков российского беспилотника.
- Вместо этого в НАТО ответили, что "пристально следят за ситуацией" и поддерживают связь с румынскими коллегами.