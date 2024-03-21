Говорити про якісь нові обставини ми не можемо: Юсов про падіння Іл-76

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76: тоді російська сторона заявила, що на борту були 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін. У ГУР зазначили, що наразі не можна говорити про якісь нові обставини події.

Спочатку про полонених на борту говорили лише російські пропагандисти, а пізніше вже й офіційні представники держави-агресорки також озвучили цю інформацію. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Оскільки Росія заблокувала міжнародне розслідування, яке ініціювала Україна, і воно не розпочалось, розслідування триває нашими силами. Говорити про якісь нові обставини і ситуацію ми не можемо, враховуючи чутливість цієї теми,

– сказав Юсов.

У ГУР зазначили, що недноразово чули заяви російських посадовців про готовність начебто передати тіла загиблих захисників. Водночас Юсов пояснив, що якщо це відбудеться і будуть проведені всі експертизи, ГУР зможе це офіційно прокомунікувати.

За його словами, наразі з родинами полонених на постійному зв’язку перебуває Координаційний штаб і всі докладають максимальних зусиль, щоб з'ясувати правду.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо