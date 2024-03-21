Говорить о каких-то новых обстоятельствах мы не можем: Юсов о падении Ил-76

24 января 2024 года в Белгородской области России упал самолет Ил-76: тогда российская сторона заявила, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен. В ГУР отметили, что пока нельзя говорить о каких-то новых обстоятельствах происшествия.

Сначала о пленных на борту говорили только российские пропагандисты, а позже уже и официальные представители государства-агрессора также озвучили эту информацию. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Поскольку Россия заблокировала международное расследование, которое инициировала Украина, и оно не началось, расследование продолжается нашими силами. Говорить о каких-то новых обстоятельствах и ситуации мы не можем, учитывая чувствительность этой темы,

– сказал Юсов.

В ГУР отметили, что неоднократно слышали заявления российских чиновников о готовности якобы передать тела погибших защитников. В то же время Юсов объяснил, что если это произойдет и будут проведены все экспертизы, ГУР сможет это официально прокоммуницировать.

По его словам, сейчас с семьями пленных на постоянной связи находится Координационный штаб и все прилагают максимальные усилия, чтобы выяснить правду.

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