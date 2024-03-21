Сначала о пленных на борту говорили только российские пропагандисты, а позже уже и официальные представители государства-агрессора также озвучили эту информацию. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Поскольку Россия заблокировала международное расследование, которое инициировала Украина, и оно не началось, расследование продолжается нашими силами. Говорить о каких-то новых обстоятельствах и ситуации мы не можем, учитывая чувствительность этой темы,
– сказал Юсов.
В ГУР отметили, что неоднократно слышали заявления российских чиновников о готовности якобы передать тела погибших защитников. В то же время Юсов объяснил, что если это произойдет и будут проведены все экспертизы, ГУР сможет это официально прокоммуницировать.
По его словам, сейчас с семьями пленных на постоянной связи находится Координационный штаб и все прилагают максимальные усилия, чтобы выяснить правду.
Падение Ил-76 под Белгородом: что известно
- В Белгородской области вблизи села Яблоново 24 января разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту было 6 членов экипажа, 3 наблюдателя и 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен. В качестве доказательства, российская пропагандистка опубликовала список пленных, однако в нем был человек, которого уже обменяли ранее.
- ГУР констатировало, что в день катастрофы действительно планировался обмен пленными между Украиной и Россией, но этого факта недостаточно для того, чтобы утверждать: пленные были в самолете Ил-76.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о намерении обратиться в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу падения Ил-76 и заявлений России о наличии украинских пленных на борту.
- Юсов не исключил, что Россия могла использовать украинских пленных как живой щит. Это в очередной раз указывает на возможные нарушения международного гуманитарного права со стороны Кремля.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость международного расследования инцидента. А Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту падения самолета.