Пограничный Белгород снова оказался под обстрелом из зенитных установок. Об этом заявили российские власти.

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На прицеле у "нечисти"

Где-то после 07:00 утра проснулся губернатор Белгородской области Гладков и сообщил о ракетной опасности для региона, посоветовав, как обычно, местным прятаться в ванной, коридоре или туалете.

Тревога длилась всего 20 минут. Впрочем, за это время в городе прозвучало несколько взрывов. Российские телеграм-каналы уже распространили последствия утренней атаки. Так, на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения зданий в нескольких районах Белгорода. В частности, стекла повыбивало в "Белгород Арене".

Где "приземлились" обломки снарядов в Белгороде / Фото соцсети

Между тем в минобороны России заявили, что над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов из ракетной установки залпового огня Vampire.

Внимание привлекает тот факт, что российская "ПВО" неоднократно сбивает именно 10 снарядов. Так, было, например, 19 и 18 марта.

Справка: Напомним, что на территории Белгородской области продолжается спецоперация российских добровольцев. Повстанцы неоднократно предупреждали власти региона и местных жителей о необходимости эвакуации. Хотя добровольцы наносят удары только по военным объектам, отдельные из них расположены в жилых кварталах, а потому пострадать могут также и гражданские сооружения. В частности, вчера, 20 марта, повстанцы обратились непосредственно к губернатору Гладкову с призывом прекратить прятаться за гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области.

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