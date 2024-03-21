Прикордонний Бєлгород знову опинився під обстрілом із зенітних установок. Про це заявила російська влада.

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На прицілі у "нечисті"

Десь після 07:00 ранку прокинувся губернатор Бєлгородської області Гладков і повідомив про ракетну небезпеку для регіону, порадивши, як зазвичай, місцевим ховатися у ванній, коридорі чи туалеті.

Тривога тривала усього 20 хвилин. Втім, за цей час у місті пролунало кілька вибухів. Російські телеграм-канали вже поширили наслідки ранкової атаки. Так, на опублікованих кадрах зафіксовані пошкодження будівель у кількох районах Бєлгорода. Зокрема, шибки повибивало в "Бєлгород Арені".

Де "приземлилися" уламки снарядів у Бєлгороді / Фото соцмережі

Тим часом у міноборони Росії заявили, що над Бєлгородською областю знищили 10 снарядів з ракетної установки залпового вогню Vampire.

Увагу привертає той факт, що російська "пе-ве-о" неодноразово збиває саме 10 снарядів. Так, було, наприклад, 19 та 18 березня.

Довідка: Нагадаємо, що на території Бєлгородської області триває спецоперація російських добровольців. Повстанці неодноразово попереджали владу регіону і місцевих мешканців про необхідність евакуації. Хоча добровольці завдають удари лише по військових об'єктах, окремі з них розташовані у житлових кварталах, а тому постраждати можуть також і цивільні споруди. Так, зокрема, вчора, 20 березня, повстанці звернулися безпосередньо до губернатора Гладкова із закликом припинити ховатися за цивільним населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області.

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