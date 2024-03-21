Спочатку про полонених на борту говорили лише російські пропагандисти, а пізніше вже й офіційні представники держави-агресорки також озвучили цю інформацію. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Оскільки Росія заблокувала міжнародне розслідування, яке ініціювала Україна, і воно не розпочалось, розслідування триває нашими силами. Говорити про якісь нові обставини і ситуацію ми не можемо, враховуючи чутливість цієї теми,
– сказав Юсов.
У ГУР зазначили, що недноразово чули заяви російських посадовців про готовність начебто передати тіла загиблих захисників. Водночас Юсов пояснив, що якщо це відбудеться і будуть проведені всі експертизи, ГУР зможе це офіційно прокомунікувати.
За його словами, наразі з родинами полонених на постійному зв’язку перебуває Координаційний штаб і всі докладають максимальних зусиль, щоб з'ясувати правду.
Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо
- У Бєлгородській області поблизу села Яблоново 24 січня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Російська сторона заявила, що на борту було 6 членів екіпажу, 3 наглядачі та 65 українських військовополонених, яких буцімто везли на обмін. Як доказ, російська пропагандистка опублікувала список полонених, однак у ньому була особа, яку вже обміняли раніше.
- ГУР констатувало, що у день катастрофи дійсно планувався обмін полоненими між Україною та Росією, але цього факту недостатньо для того, аби стверджувати: полонені були в літаку Іл-76.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про намір звернутися до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння Іл-76 та заяв Росії про наявність українських полонених на борту.
- Юсов не виключив, що Росія могла використовувати українських полонених як живий щит. Це вчергове вказує на можливі порушення міжнародного гуманітарного права з боку Кремля.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності міжнародного розслідування інциденту. А Служба безпеки України уже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака.