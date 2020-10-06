Падіння мотодельтаплану у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження
У поліції Київщини відкрили кримінальне провадження щодо падіння мотодельтаплану у Баришівському районі. Внаслідок трагедії загинуло 2 людини.
На телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України зазначили, що наразі причини трагедії – невідомі.
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Там повідомили, що загиблі – 2 пілоти. Їх вік – 55 та 46 років. Їх тіла направили на судово-медичні експертизи. "Пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння", – написали у МВС.
Кримінальну справу відкрили за фактом порушення правил безпеки повітряного транспорту.
Залишки деталей мотодельтаплану після падіння / Фото Нацполіція
Що відомо про падіння мотодельтаплану
- Трагедія трапилась 5 жовтня 2020 року поблизу села Перемога у Баришівському районі, що на Київщині. Мотодельтаплан з 2 людьми впав приблизно о 18:00.
- На місці працювали 10 рятувальників. Вони використали 3 одиниці техніки.
- Після падіння залишки мотодельтаплану загорілися.
- За попередньою інформацією ДСНС, мотодельтаплан належав авіаклубу в селі Гоголів.