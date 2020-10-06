У поліції Київщини відкрили кримінальне провадження щодо падіння мотодельтаплану у Баришівському районі. Внаслідок трагедії загинуло 2 людини.

На телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України зазначили, що наразі причини трагедії – невідомі.

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Там повідомили, що загиблі – 2 пілоти. Їх вік – 55 та 46 років. Їх тіла направили на судово-медичні експертизи. "Пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння", – написали у МВС.

Кримінальну справу відкрили за фактом порушення правил безпеки повітряного транспорту.



Залишки деталей мотодельтаплану після падіння / Фото Нацполіція

Довідка. Мотодельтаплан – це легкий моторний літальний апарат з балансирним управлінням. У мотовізку є місце для пілота та пасажира.

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