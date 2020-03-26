18:22
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Палати для VIP-пацієнтів: в УДО відрікаються від вказівок, а Кличко влаштував інспекцію

      -
      Кличко інспектує Олександрівську лікарню / Скриншот із відео

      Днями розгорівся скандал довкола журналістського розслідування стосовно Covid-2019 і його "елітних інфікованих". Річ у тім, що у розпорядження журналістів потрапив документ Департаменту охорони здоров'я КМДА про підготовку у столиці VIP-палат для високопосадовців і чиновників високого рівня. Мер Кличко на це відповів, що КМДА виконувала наказ МОЗ і УДО. Однак в УДО про це нічого не знають.

      Там кажуть, що не надавали жодних вказівок щодо облаштування палат для осіб, що перебувають під охороною, у київських лікарнях. Про це в коментарі УНІАН розповів керівник УДО Сергій Рудь.

      До теми Палати для VIP-пацієнтів: Кличко стверджує, що Зеленський готовий втрутитись у ситуацію

      Ніяких VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. По-перше, жодного звернення від нас про це не було. По-друге, зараз я завезу офіційний лист у КМДА з цього приводу, і ми його оприлюднимо. В ньому ми призупиняємо дію того наказу, який видала КМДА, не погоджуючи з нами,
      – наголосив він.

      Рудь також додав: в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування коронавірусом і їх не доведеться госпіталізувати.

      Водночас, Віталій Кличко, аби розвінчати міфи про VIP-палати проінспектував Олександрівську лікарню у Києві, куди поки звозять усіх інфікованих Covid-2019 або тих, у кого є підозра на інфекцію.

      "Вранці був в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні столиці. Чимало чуток розповсюджують – що нібито це VIP-лікарня для обраних. Поїхав особисто перевірити, що там відбувається", – написав мер столиці на своїй фейсбук-сторінці та поширив відео з лікарні.

      На ньому Кличко у захисному костюмі ходить медзакладом, заглядає у палати до деяких хворих та запитує медиків про деталі лікування, ситуацію у лікарні та обладнання.

      Кличко проінспектував Олександрівську лікарню та не знайшов там VIP-палат: відео

      Що відомо про скандал з окремими палатами для VIP-пацієнтів у Києві

      Журналісти Bihus.Info отримали копію наказу Департаменту охорони здоров'я КМДА. Документ свідчить про те, що у київських лікарнях начебто готують окремі палати для "особливих пацієнтів".

      Які вимоги до облаштування таких палат:

      • Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.
      • Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.
      • Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.
      • Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

      Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про таке розпорядження. Він зауважив, що розмовляв із президентом Володимиром Зеленським з цього приводу і глава держави нібито погодився скасувати цей наказ.

      Мер Києва наголосив, що особливі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави. Перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради на випадок захворювання повинні перебувати в окремих палатах. За його словами, така практика була завжди і не лише в Україні.

      Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Скандал Новини Здоров'я КМДА Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Володимир Кличко Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Карантин в Україні триватиме до 24 квітня: Кабмін пояснив, що можна робити, а що – заборонено
      Наталя Боднар
      сьогодні , 17:00 "Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук