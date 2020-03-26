Палати для VIP-пацієнтів: в УДО відрікаються від вказівок, а Кличко влаштував інспекцію

Днями розгорівся скандал довкола журналістського розслідування стосовно Covid-2019 і його "елітних інфікованих". Річ у тім, що у розпорядження журналістів потрапив документ Департаменту охорони здоров'я КМДА про підготовку у столиці VIP-палат для високопосадовців і чиновників високого рівня. Мер Кличко на це відповів, що КМДА виконувала наказ МОЗ і УДО. Однак в УДО про це нічого не знають.

Там кажуть, що не надавали жодних вказівок щодо облаштування палат для осіб, що перебувають під охороною, у київських лікарнях. Про це в коментарі УНІАН розповів керівник УДО Сергій Рудь.

До теми Палати для VIP-пацієнтів: Кличко стверджує, що Зеленський готовий втрутитись у ситуацію

Ніяких VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. По-перше, жодного звернення від нас про це не було. По-друге, зараз я завезу офіційний лист у КМДА з цього приводу, і ми його оприлюднимо. В ньому ми призупиняємо дію того наказу, який видала КМДА, не погоджуючи з нами,

– наголосив він.

Рудь також додав: в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування коронавірусом і їх не доведеться госпіталізувати.

Водночас, Віталій Кличко, аби розвінчати міфи про VIP-палати проінспектував Олександрівську лікарню у Києві, куди поки звозять усіх інфікованих Covid-2019 або тих, у кого є підозра на інфекцію.

"Вранці був в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні столиці. Чимало чуток розповсюджують – що нібито це VIP-лікарня для обраних. Поїхав особисто перевірити, що там відбувається", – написав мер столиці на своїй фейсбук-сторінці та поширив відео з лікарні.

На ньому Кличко у захисному костюмі ходить медзакладом, заглядає у палати до деяких хворих та запитує медиків про деталі лікування, ситуацію у лікарні та обладнання.

Кличко проінспектував Олександрівську лікарню та не знайшов там VIP-палат: відео

Що відомо про скандал з окремими палатами для VIP-пацієнтів у Києві

Журналісти Bihus.Info отримали копію наказу Департаменту охорони здоров'я КМДА. Документ свідчить про те, що у київських лікарнях начебто готують окремі палати для "особливих пацієнтів".

Які вимоги до облаштування таких палат:

Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.

Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про таке розпорядження. Він зауважив, що розмовляв із президентом Володимиром Зеленським з цього приводу і глава держави нібито погодився скасувати цей наказ.

Мер Києва наголосив, що особливі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави. Перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради на випадок захворювання повинні перебувати в окремих палатах. За його словами, така практика була завжди і не лише в Україні.