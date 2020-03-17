Паніки поки немає: скільки валюти українці скупили за тиждень

Всього лише за 5 робочих днів попит на іноземну валюту в Україні склав 2,1 мільярда доларів. Більшість валюти викупили українські компанії, але значну суму купило і населення.

Про активність українців на валютному ринку розповів заступник голови НБУ Олег Чурій під час брифінгу керівництва Нацбанку.

До слова Україна вже витратила мільярд доларів, щоб втримати курс гривні

Загалом на ринку викупили 2,1 мільярда доларів валюти, а структура попиту виглядає наступним чином:

близько 1,3 мільярда доларів – викупили українські компанії для розрахунку за імпортними контрактами;

понад 300 мільйонів доларів – викупило українське населення;

лише близько 8 мільйонів доларів – викупили нерезиденти.

Нацбанк продає валюти стільки, скільки потрібно. У нас на кінець дня не залишається незадоволених заявок клієнтів на купівлю валюти. На міжбанківському ринку ми не бачимо панічних настроїв, всі заявки на купівлю валюти задовольняються,

– запевнив Олег Чурій.

Чому така ситуація негативно впливає на курс гривні?Попит на іноземну валюту в Україні відчутно зріс після падіння ціни на нафту і запровадження карантину через коронавірус. Цікаво, що через останню причину затримують і поставки валюти в Україну.



Відтак попит відчутно переважає пропозицію валюти, що впливає на її постійне здорожчання. Щоб воно було не настільки відчутним, Нацбанк змушений продавати золотовалютні резерви.