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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Парад до Дня Незалежності: Полторак розповів нові деталі святкування

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Парад до Дня Незалежності України
Парад до Дня Незалежності України / Фото із соцмереж

У військовому параді з нагоди святкування Дня Незалежності України візьмуть участь 18 іноземних делегацій.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebоok.

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"Днями ми очікуємо прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які будуть брати участь в параді", – повідомив він.

Полторак додав, що в параді з нагоди Дня Незалежності в цьому році візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки, в тому числі будуть продемонстровані нові зразки озброєння і техніки, які вже прийняті на озброєння і ті, які проходять державні випробування.

 

Теги: Новини Києва Степан Полторак День виборів
Джерело: 24 Канал
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