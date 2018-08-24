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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція

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Парад у Києві 24 серпня 2018 до Дня Незалежності України
Парад у Києві 24 серпня 2018 до Дня Незалежності України / 24 Канал

24 серпня у День Незалежності відбувається урочистий військовий парад, який на Майдані Незалежності у Києві особисто приймає Президент України Петро Порошенко.

Початок параду на День Незалежності 24 серпня о 10:00.

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На військовому параді в центрі Києва буде представлено 250 одиниць військової техніки, а участь у ньому візьмуть понад 4,5 тисяч військовослужбовців.

На Майдані Незалежності у центрі Києва урочисте дійство прийматиме особисто Президент України Петро Порошенко.

Він запросив усіх киян та гостей столиці відвідати військовий парад на Хрещатику 24 серпня.

Дивіться відео онлайн-трансляції параду на День Незалежності 24 серпня 2018:

 

Теги: Новини України День Незалежності Збройні Сили України Зброя Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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