Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція
24 серпня у День Незалежності відбувається урочистий військовий парад, який на Майдані Незалежності у Києві особисто приймає Президент України Петро Порошенко.
Початок параду на День Незалежності 24 серпня о 10:00.
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На військовому параді в центрі Києва буде представлено 250 одиниць військової техніки, а участь у ньому візьмуть понад 4,5 тисяч військовослужбовців.
На Майдані Незалежності у центрі Києва урочисте дійство прийматиме особисто Президент України Петро Порошенко.
Він запросив усіх киян та гостей столиці відвідати військовий парад на Хрещатику 24 серпня.
Дивіться відео онлайн-трансляції параду на День Незалежності 24 серпня 2018:
Джерело: 24 Канал
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