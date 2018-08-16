Пасажири знову перекрили рух електрички на Львівщині: фото

16 серпня на Львіщині люди перекрили колію на станції "Підзамче". Причиною перекриття стало те, що люди не змогли сісти у поїзд, який курсує до Здолбунова.

Про це повідомляє Zaxid.Net.

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Пасажири скаржаться, що їм не вистачає 4-ох вагонів електрички для того, аби нормально перевезти усіх охочих. Вони просили дати додаткові вагони або поїзд, щоб доїхати до станції Здолбунів.

Як зазначає працівник поліції Ігор Зінкевич, була затримка у русі електрички, яка курсує до Ковеля, через перекриття колії на станції Підзамче.



Люди перекрили колію на станції "Підзамче"



Пасажири скаржаться, що їм не вистачає 4-ох вагонів



Вони просили дати додаткові вагони або поїзд, щоб доїхати до станції Здолбунів

Колію перекрили приблизно о 18 годині вечора, а о 19:45 на станцію "Підзамче" прибула ще одна електричка з шести вагонів сполученням Львів – Здолбунів. Після цього люди розблокували колію.

Нагадаємо, 7 травня на Львівщині пасажири вже перекривали колію у Пустомитах. Люди виступали проти того, що не змогли сісти у електричку через брак місць.