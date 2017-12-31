Пасажирський мікроавтобус, який їхав з Польщі, перекинувся на Львівщині
Під Жовквою біля села .Воля-Висоцька водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, автобус перекинувся – госпіталізовано 8 людей.
Як повідомив Ігор Зінкевич на сторінці у Facebook, автобус прямував з Польщі до Тернополя. Аварія сталась близько 02:20.
"ДТП на трасі М-09, біля АЗС міста Жовква у селі Воля-Висоцька. Внаслідок ДТП в Жовківську лікарню доставлено вісім чоловік з різними ушкодженнями і переломами", – йдеться у повідомленні.
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У прес-службі ГУ НП у Львівській області додали, що автотранспортом керував 35-річний житель Тернополя, і уточнили, що п’ятьох постраждалих доставили у лікарню міста Жовква, а ще трьох відвезли у медзаклади Львова. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
Пасажирський мікроавтобус, який їхав з Польщі, перекинувся на Львівщині
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