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      Патрульні затримали п'яного ексглаву ДАІ Єршова у Києві: що про нього відомо – фото, відео

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      Патрульні затримали п'яного ексглаву ДАІ Єршова / facebook.com/pitbullkiev

      У Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова.

      Про це повідомив паблік PITBULL KIEV, активісти якого нібито помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.

      До теми: У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході: є загиблі

      Активісти стверджують, що манера їзди у автомобіля була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (у спальному районі) і створювала аварійні ситуації.

      Коли водій помітив, що за ним їде інша машина, він зупинився і вийшов розібратися. Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і вимагали документи. Після того, як він кілька разів спробував "піти додому", патрульні вирішили його затримати.


      Затриманий Олександр Єршов / фото facebook.com/pitbullkiev


      Поліція затримала п'яного Єршова у Києві / фото facebook.com/pitbullkiev

      Близько восьми співробітників поліції затримали Єршова і одягнули на нього наручники. У цей час, його дружина просила активістів не знімати на камеру процес затримання.


      Водійські права п'яного ексглави ДАІ / фото facebook.com/pitbullkiev

      Дивіться відео затримання Єршова:

      Що відомо про Олександра ЄршоваОлександр Єршов, заступник начальника Департаменту ДАІ, був фактичним керівником автоінспекції один місяць у 2015 році.

      Єршова звільнили після того, як у нього знайшли незадекларований трьохповерховий особняк у Києві. Крім того, тоді ж стало відомо, що даішник подарував доньці на повноліття незадекларований Range Rover.

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      18 січня
      3733
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДАІ Поліція Новини Києва
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