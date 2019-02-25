Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому

Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають компенсацію у розмірі 2410 гривень за невиплачену індексацію 2015-2016 років. Нарахування пройде у два етапи – в березні та квітні цього року.

Хто отримає одноразові виплати пенсій?

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Додаткові виплати отримають ті, кому в результаті індексації пенсій 1 березня дістанеться нижче мінімальної або мінімальна пенсія. Зокрема, це українці, які раніше мали низьку зарплату, але значний страховий стаж:

- понад 35 років чоловіки та 30 років жінки, які вийшли на пенсію після 2011 року;

- 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, які вийшли на пенсію до 2011 року.

Коли пенсіонери отримають додаткові виплати?

Одноразова виплата буде складати 2400 гривень і буде нарахована двома однаковими траншами: 1200 гривень у березні та 1200 гривень у квітні.

Така сума – це фактично ті кошти, які українцям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.

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Пенсійний фонд отримав ці додаткові 4,4 мільярда гривень, які виплатять пенсіонерам, за рахунок надходжень до бюджету грошей від розмитнення автомобілей на "єврономерах".

Як відбуватиметься перерахунок пенсій?

З 1 березня уряд здійснить перерахунок розміру пенсій з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Загалом вони зростуть на 17-18%.

Формула перерахунку пенсій:

- стаж (роки сплати соціальних внесків);

- рівень заробітної плати, яку отримував пенсіонер;

- рівень середньої заробітної плати по країні. Саме цей показник буде щорічно збільшуватись, тому збільшуватиметься загальний розмір пенсії.

Коли перерахують мінімальні пенсії?

Їх перерахують у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму двічі у 2019 році:

- з 1 липня з 1 497 до 1 564 гривень;

- з 1 грудня з 1 564 до 1 638 гривень.