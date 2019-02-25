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      Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому

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      До пенсії 2019 Україна виплатять по 2400 гривень - коли і кому
      Українським пенсіонерам у березні-квітні додатково виплатять 2400 гривень / Фото з відкритих джерел

      Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають компенсацію у розмірі 2410 гривень за невиплачену індексацію 2015-2016 років. Нарахування пройде у два етапи – в березні та квітні цього року.

      Хто отримає одноразові виплати пенсій?

      Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

      Додаткові виплати отримають ті, кому в результаті індексації пенсій 1 березня дістанеться нижче мінімальної або мінімальна пенсія. Зокрема, це українці, які раніше мали низьку зарплату, але значний страховий стаж:

      - понад 35 років чоловіки та 30 років жінки, які вийшли на пенсію після 2011 року;
      - 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, які вийшли на пенсію до 2011 року.

      Коли пенсіонери отримають додаткові виплати?

      Одноразова виплата буде складати 2400 гривень і буде нарахована двома однаковими траншами: 1200 гривень у березні та 1200 гривень у квітні.

      Така сума – це фактично ті кошти, які українцям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.

      Читайте також: На скільки зросла пенсія в Україні за 2018 рік

      Пенсійний фонд отримав ці додаткові 4,4 мільярда гривень, які виплатять пенсіонерам, за рахунок надходжень до бюджету грошей від розмитнення автомобілей на "єврономерах".

      Як відбуватиметься перерахунок пенсій?

      З 1 березня уряд здійснить перерахунок розміру пенсій з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Загалом вони зростуть на 17-18%.

      Формула перерахунку пенсій:
      - стаж (роки сплати соціальних внесків);
      - рівень заробітної плати, яку отримував пенсіонер;
      - рівень середньої заробітної плати по країні. Саме цей показник буде щорічно збільшуватись, тому збільшуватиметься загальний розмір пенсії.

      Коли перерахують мінімальні пенсії?

      Їх перерахують у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму двічі у 2019 році:

      - з 1 липня з 1 497 до 1 564 гривень;
      - з 1 грудня з 1 564 до 1 638 гривень.

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      Теги: Новини України Пенсіонери Гроші Пенсійна реформа Пенсійний фонд України
      Джерело: 24 канал
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