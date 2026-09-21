У него были громкие романы, публичные признания в любви и отношения, которые заканчивались так же стремительно, как и начинались. Какой была личная жизнь Пресли Гербера, скончавшегося в возрасте 27 лет, и кого он любил – расскажет 24 Канал.

Что известно о самом громком романе Пресли Гербера?

Наибольшее внимание к личной жизни Пресли привлекли его отношения с моделью и инфлюенсершей Лекси Вуд. Пара официально подтвердила роман в ноябре 2022 года, опубликовав в соцсетях серию довольно откровенных совместных фото и видео. Гербер тогда без лишней скромности демонстрировал свои чувства.

В одном из постов он написал, что нашел человека, который делает его самым счастливым. Вуд также не скрывала влюбленности и написала, что любит его. Отношения быстро вышли за пределы соцсетей. Уже через несколько дней Пресли и Лекси появились вместе на публичном мероприятии в Малибу, где позировали не только друг с другом, но и с родителями Гербера – Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером.



Пресли Гербер и Лекси Вуд / Фото из соцсетей

Почему роман закончился так быстро?

Несмотря на громкие признания и помолвку, эта история любви оказалась очень короткая. Уже в декабре 2022 года стало известно, что Пресли и Лекси расстались – примерно через месяц после того, как официально объявили о своих отношениях. E! News со ссылкой на источники писал, что пара довольно быстро поняла: эти отношения не будут длительными.

После разрыва они удалили совместные фотографии из соцсетей. Интересно, что спустя несколько лет Вуд вспоминала об этих отношениях без публичного конфликта. В 2025 году она рассказывала о своих бывших, в частности о Пресли, и называла семью Герберов очень близкой.

Были ли у него другие серьезные отношения?

После разрыва с Вуд Пресли практически не афишировал свою личную жизнь. В СМИ появлялись различные предположения, однако подтвержденной информации о других серьезных романах значительно меньше. Именно поэтому трудно сказать, был ли Гербер на момент смерти в отношениях с кем-то конкретным.

Публичных подтверждений этому нет. Зато последние годы его жизни были в гораздо большей степени связаны с личной борьбой и попытками изменить свою жизнь.

Почему Пресли начал так откровенно говорить о личных проблемах?

В последние годы Гербер все чаще рассказывал о собственном опыте борьбы с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем. Он использовал социальные сети, чтобы говорить о сложных периодах своей жизни и поддерживать людей, переживающих подобное.

В 2025 году он даже запустил серию публикаций под названием Mental Health Mondays, посвященную разговорам о психологическом здоровье. Гербер не скрывал своих трудностей и старался привлечь внимание к этой теме.



Какой была личная жизнь Пресли Гербера / Фото Marie Claire

В марте 2026 года он также публично рассказал о прохождении лечения от зависимости. Это был один из последних периодов, когда Гербер особенно открыто говорил о собственном состоянии и надеялся, что очередная попытка реабилитации станет переломной.

Что известно о его последних годах?

Пресли оставался близок со своей семьей – Синди Кроуфорд, Рэнди Гербером и младшей сестрой Каей. Семья на протяжении многих лет участвовала в его борьбе с зависимостью. 20 сентября 2026 года Пресли Гербер скончался в возрасте 27 лет в реабилитационном центре.

Эту информацию подтверждают данные медицинского эксперта округа Лос-Анджелес. Причина смерти пока не объявлена, а семья попросила уважать ее частную жизнь. Его личная жизнь оставалась гораздо менее публичной, чем жизнь его знаменитой матери.