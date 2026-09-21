У нього були гучні романи, публічні зізнання в коханні та стосунки, які завершувалися так само стрімко, як починалися. Яким було особисте життя Преслі Гербера, який помер у віці 27 років, та кого він кохав – розкаже 24 Канал.

Що відомо про найгучніший роман Преслі Гербера?

Найбільше уваги до особистого життя Преслі привернули його стосунки з моделлю та інфлюенсеркою Лексі Вуд. Пара офіційно підтвердила роман у листопаді 2022 року, опублікувавши в соцмережах серію досить відвертих спільних фото та відео. Гербер тоді без зайвої скромності показував свої почуття.

В одному з дописів він використав слова про те, що знайшов людину, яка робить його найщасливішим. Вуд також не приховувала закоханості й написала, що кохає його. Стосунки швидко вийшли за межі соцмереж. Уже за кілька днів Преслі та Лексі з'явилися разом на публічному заході в Малібу, де позували не лише одне з одним, а й із батьками Гербера – Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером.



Преслі Гербер та Лексі Вуд / Фото із соцмереж

Чому роман закінчився так швидко?

Попри гучні зізнання та заручини, ця історія кохання виявилася дуже короткою. Уже в грудні 2022 року стало відомо, що Преслі та Лексі розійшлися – приблизно через місяць після того, як офіційно оголосили про свої стосунки. E! News із посиланням на джерела писав, що пара досить швидко зрозуміла: ці стосунки не будуть довготривалими.

Після розриву вони видалили спільні фотографії із соцмереж. Цікаво, що через кілька років Вуд згадувала ці стосунки без публічного конфлікту. У 2025 році вона розповідала про своїх колишніх, зокрема про Преслі, і називала родину Герберів дуже близькою.

Чи були в нього інші серйозні стосунки?

Після розриву з Вуд Преслі практично не виносив романтичне життя на публіку. У медіа з'являлися різні припущення, однак підтвердженої інформації про інші серйозні романи значно менше. Саме тому важко сказати, чи на момент смерті Гербер був у стосунках із кимось конкретним.

Публічних підтверджень цього немає. Натомість останні роки його життя були значно більше пов'язані з особистою боротьбою та спробами змінити своє життя.

Чому Преслі почав так відверто говорити про особисті проблеми?

Останніми роками Гербер дедалі більше розповідав про власний досвід боротьби із залежністю та проблемами з ментальним здоров'ям. Він використовував соцмережі, щоб говорити про складні періоди свого життя й підтримувати людей, які переживають подібний досвід.

У 2025 році він навіть започаткував серію публікацій під назвою Mental Health Mondays, присвячену розмовам про психологічне здоров'я. Гербер не приховував своїх труднощів і намагався привертати увагу до цієї теми.



Яким було особисте життя Преслі Гербера / Фото Marie Claire

У березні 2026 року він також публічно розповідав про проходження лікування від залежності. Це був один з останніх періодів, коли Гербер особливо відкрито говорив про власний стан і сподівався, що чергова спроба реабілітації стане переломною.

Що відомо про його останні роки?

Преслі залишався близьким зі своєю родиною – Сінді Кроуфорд, Ренді Гербером та молодшою сестрою Каєю. Родина багато років була залучена до його боротьби із залежністю. 20 вересня 2026 року Преслі Гербер помер у віці 27 років у реабілітаційному закладі.

Цю інформацію підтверджують дані медичного експерта округу Лос-Анджелес. Причину смерті наразі не оголошували, а родина попросила поважати її приватність. Його особисте життя залишилося значно менш публічним, ніж життя його знаменитої матері.