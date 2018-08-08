Переховували у швидкій, щоб народ не вчинив самосуд: деталі побиття жінки у Києві

Під Києвом двоє чоловіків жорстоко побили жінку, яка потрапила під гарячу руку за зауваження перехожим. Вона закликала не кидати порожні пляшки на вулиці. Нападниками виявились брати, один з яких – професійний спортсмен та тренер з бойових мистецтв.

Жителька Петропавлівської Борщагівки Олена розповіла, що її мало не вбили біля свого ж будинку серед білого дня. Зараз у лікарні вона проходить обстеження після побоїв.

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"Є забійні рани обличчя, перелом кісток носа, але рентгенологічно підтверджено, що без зміщення. Тому госпіталізації вона не потребує", – сказав завідувач відділення оториноларингології обласної лікарні Ярослав Шкоба.



На відміну від мами, син Олени Діонісій добре пам'ятає що відбулось. За його словами, розпочалося все зі звичайного зауваження. Він попросив двох нетверезих чоловіків не кидати порожні пляшки поблизу їхнього двору. У відповідь почув нецензурну лайку.

Коли правоохоронці затримали нападників, у них різко погіршилося самопочуття і вже вони почали вдавати з себе постраждалих, навіть швидку викликали,

– пригадує Діонісій.

За словами чоловіка постраждалої Анатолія Костенко, лікарі замість того, щоб посадити в авто дружину, посадили цих двох молодиків, ховаючи їх в машині швидкої, щоб народ, який зібрався, не вчинив самосуд.

Кривдниками виявились брати Сандуляки. Юрій – професійний спортсмен та тренер підлітків з тхеквондо. Своєї вини у тому, що сталося, наставник юних спортсменів не визнає.

Це наклеп. Нікого з жінок я не чіпав, ніде. Я тренер стількох дітей. Ви уявляєте, як я йду і починаю бити жінку? Ви подивіться, що в неї навіть синців немає. Вам не здається, що це підстава?

– прокоментував Юрій Сандуляк.

Інформація про побиття миттєво розлетілася соцмережами. Саме з них про інцидент дізналися колеги Юрія, але вони також вважають, що це брехня.

Я в житті не повірю, що Сандуляк буде бити жінку. Ми навчені люди, якби ми били ногами в обличчя, то, повірте, вона б там не сиділа б,

– заявив член Тренерського комітету Федерації тхеквондо України Вікторія Гончарук.

Розслідуванням злочину зайнялась поліція. Спочатку дії нападників розцінювали як навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Нині кваліфікацію статті змінили.

Речник Нацполіції Київської області Микола Жуович сказав, що це хуліганські дії вчинені групою осіб. Більш тяжке покарання передбачене цією статтю – до 5 років обмеження волі, або до 4 років позбавлення волі.