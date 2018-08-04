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Перекрито в'їзд до Ірпеня: ошукані інвестори протестують проти забудовників

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Понад 1000 осіб досі не можуть отримати своє житло
Понад 1000 осіб досі не можуть отримати своє житло / pravda.com.ua

Ошукані інвестори житлових комплексів мікрорайону "Благодатний" в Ірпені 4 серпня перекрили в'їзд до міста.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-реліз отриманий від інвесторів.

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Після зборів під міськрадою мітингуючі перемістилися до кільця на дорозі в напрямку Романівки, зупинили декілька сотень машин та перекрили рух дорогою,
– йдеться в прес-релізі.

Зазначається, що учасниками мітингу було 200 осіб. Серед яких представники громадської організації, що представляє інтереси всіх ошуканих інвесторів мікрорайону "Благодатний", до якого входять ЖК "Княжий Двір", ЖК "Панорамний", ЖК "Панорамний 2", ЖК "Фреш Сіті", ЖК "Шервуд Парк 1", ЖК "Шервуд Парк 2" та ЖК "Южний".

"Інвестори вимагали від забудовників Кіраковського М.В., Зібарєва А.О., Дяківського Р.П. та Глухомана В.В. виконання своїх зобов'язань за договорами, заявляли про необхідність притягнення винних у зриві процесу будівництва до відповідальності, а також звернулися до міської влади, з боку якої лунали обіцянки про допомогу інвесторам у ситуації, що склалася", – зазначається у прес-релізі.

Також додається, що після акції з ошуканими інвесторами поспілкувалася в. о. міського голови Анастасія Попсуй, пообіцявши сприяння інвесторам в захисті їхніх законних прав.

Понад 1000 осіб досі не можуть отримати своє житло, оскільки будівництво заморожене вже протягом 18 місяців.

 

Теги: Новини України Новини Києва протести
Джерело: 24 Канал
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