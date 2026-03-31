Не в планах Росії, – політолог припустив, чи натиснуть США на Путіна для перемир'я на Великдень
- Президент України Володимир Зеленський заявив про намір обговорити зі США перемир’я на Великдень, хоча Росія не має таких планів.
- Політолог Ігор Чаленко зазначив, що американська сторона, ймовірно, не вимагатиме від Росії короткочасного перемир'я.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорить зі США перемир’я на Великдень. Це дуже хороший крок у бік Штатів для зміщення акцентів.
Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що Київ знову відчуває тиск, а у такий спосіб можна трохи перекинути його у бік Кремля. Однак росіяни не мають таких планів, а Штати не зможуть вимагати цього від Володимира Путіна.
"Це класний пас у бік США для зміщення акценту. Тому що є тиск безпосередньо на Київ. Для того, щоб його перекинути в бік Росії. Хоча б у темі затвердження короткострокового режиму припинення вогню на Великдень. Але це не в планах Росії. Я зараз не відчуваю потенціалу з боку американської сторони, що вони будуть вимагати від Росії короткочасного перемир'я", – сказав він.
Цікаво, що військовий експерт Павло Нарожний припустив, що Росія може піти на підступ під час Великоднього перемир'я. За його словами, Кремль може погодитися на цю пропозицію, однак у цей період окупанти можуть готувати майбутні масовані атаки. Наприклад, перекинуть велику кількість "Шахедів" на пускові майданчики.
Що вимагають від України?
Ігор Чаленко зазначив, що адміністрація Трампа рік тому першою висувала ідею про всеосяжне перемир'я, яке потім відкидалося Росією і підтримувалося Україною. Путін виступав проти багатьох різних ініціатив з боку Штатів щодо деескалації.
Тобто нас вимагають зробити згідно з ультиматумом Путіна. Але жодних гарантій того, що на цьому все зупиниться, абсолютно немає,
– підкреслив політолог.
Важливо розуміти, що навіть зараз апетити окупантів виходять за межі тих цілей, які стояли ще у 2022 році. Тому Росія не зупиниться. Однак Сили оборони України успішно зривають усі плани ворога.
Що відомо Великоднє перемир'я?
30 березня Україна запропонувала Росії організувати перемир'я на Великдень. Президент України Володимир Зеленський обговорить з американською стороною припинення вогню на Великдень. Київ чекає на відповідь Росії та сподівається на підтримку США.
Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно відповів на слова Зеленського про перемир'я. Він сказав, що Москва не побачила чіткої пропозиції щодо перемир’я на Великдень у словах українського лідера. Росія нібито не бачить реальних кроків від України для закінчення війни.
Також Володимир Зеленський відповів, чи є ризик для фронту. За його словами, Україна готова до припинення вогню на Великдень та будь-яких компромісів, але не ціною суверенітету та гідності. Він прокоментував ризик перегрупування російських військ за кілька днів "тиші". Він зауважив, це малоймовірно, тому що за кілька днів суттєво змінити ситуацію на полі бою – неможливо.