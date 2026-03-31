Не в планах России, – политолог предположил, надавят ли США на Путина для перемирия на Пасху
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит с США перемирие на Пасху. Это очень хороший шаг в сторону Штатов для смещения акцентов.
Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что Киев снова чувствует давление, а таким образом можно немного перебросить его в сторону Кремля. Однако россияне не имеют таких планов, а Штаты не смогут требовать этого от Владимира Путина.
"Это классный пас в сторону США для смещения акцента. Потому что есть давление непосредственно на Киев. Для того, чтобы его перебросить в сторону России. Хотя бы в теме утверждения краткосрочного режима прекращения огня на Пасху. Но это не в планах России. Я сейчас не чувствую потенциала со стороны американской стороны, что они будут требовать от России кратковременного перемирия", – сказал он.
Интересно, что военный эксперт Павел Нарожный предположил, что Россия может пойти на подвох во время Пасхального перемирия. По его словам, Кремль может согласиться на это предложение, однако в этот период оккупанты могут готовить будущие массированные атаки. Например, перебросят большое количество "Шахедов" на пусковые площадки.
Что требуют от Украины?
Игорь Чаленко отметил, что администрация Трампа год назад первой выдвигала идею о всеобъемлющем перемирии, которое потом отвергалось Россией и поддерживалось Украиной. Путин выступал против многих различных инициатив со стороны Штатов по деэскалации.
То есть нас требуют сделать согласно ультиматуму Путина. Но никаких гарантий того, что на этом все остановится, абсолютно нет,
– подчеркнул политолог.
Важно понимать, что даже сейчас аппетиты оккупантов выходят за пределы тех целей, которые стояли еще в 2022 году. Поэтому Россия не остановится. Однако Силы обороны Украины успешно срывают все планы врага.
Что известно Пасхальное перемирие?
30 марта Украина предложила России организовать перемирие на Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американской стороной прекращение огня на Пасху. Киев ждет ответа России и надеется на поддержку США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично ответил на слова Зеленского о перемирии. Он сказал, что Москва не увидела четкого предложения о перемирии на Пасху в словах украинского лидера. Россия якобы не видит реальных шагов от Украины для окончания войны.
Также Владимир Зеленский ответил, есть ли риск для фронта. По его словам, Украина готова к прекращению огня на Пасху и любых компромиссов, но не ценой суверенитета и достоинства. Он прокомментировал риск перегруппировки российских войск за несколько дней "тишины". Он отметил, это маловероятно, потому что за несколько дней существенно изменить ситуацию на поле боя – невозможно.