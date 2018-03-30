Періс Хілтон разом з нареченим полетіла до України: фото

Американська зірка Періс Хілтон разом зі своїм нареченим Крісом Зілкою полетіли до Львова, де Періс має взяти участь у відкритті готелю.

Періс разом з її нареченим Крісом Зілкою заскочили в аеропорту Лос-Анджелеса, звідки вони прямують до Львова. Про це повідомляє британське видання DailyMail.

Читайте також: Періс Хілтон загубила обручку за 2 мільйони доларів: деталі інциденту

Західні ЗМІ пишуть, що Періс летить в Україну, щоб відіграти DJ-сет на "благодійному концерті" на користь установи, яка допомагає матерям-одиначкам. Також, як раніше розповідав власник готелю "Ґранд-Готель" Григорій Козловський, Періс разом з нареченим прилетять на відкриття цього готелю після його реконструкції. Подія відбудеться 31 березня, йдеться в zaxid.net.

За словами Козловського, знаменита пара планує відвідати місця, пов’язані з дитинством дідуся Кріса Зілки, в якого є українське коріння.

У пресі писали, що за виступ на відкритті "Ґранд-Готелю" Періс отримає 500 тисяч доларів, однак Козловський запевнив, що ця сума перебільшена і зірка виступить за символічні гроші.