16:56
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Періс Хілтон разом з нареченим полетіла до України: фото

1824 Читать новость на русском
Періс Хілтон разом з нареченим полетіла до України
Періс Хілтон разом з нареченим полетіла до України / Фото з відкритих джерел

Американська зірка Періс Хілтон разом зі своїм нареченим Крісом Зілкою полетіли до Львова, де Періс має взяти участь у відкритті готелю.

Періс разом з її нареченим Крісом Зілкою заскочили в аеропорту Лос-Анджелеса, звідки вони прямують до Львова. Про це повідомляє британське видання DailyMail.

Читайте також: Періс Хілтон загубила обручку за 2 мільйони доларів: деталі інциденту

Західні ЗМІ пишуть, що Періс летить в Україну, щоб відіграти DJ-сет на "благодійному концерті" на користь установи, яка допомагає матерям-одиначкам. Також, як раніше розповідав власник готелю "Ґранд-Готель" Григорій Козловський, Періс разом з нареченим прилетять на відкриття цього готелю після його реконструкції. Подія відбудеться 31 березня, йдеться в zaxid.net.

За словами Козловського, знаменита пара планує відвідати місця, пов’язані з дитинством дідуся Кріса Зілки, в якого є українське коріння.

У пресі писали, що за виступ на відкритті "Ґранд-Готелю" Періс отримає 500 тисяч доларів, однак Козловський запевнив, що ця сума перебільшена і зірка виступить за символічні гроші.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук