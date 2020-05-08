Перша в Україні криза без банкрутств банків, – у НБУ розповіли, як протистоять "коронакризі"

Голова НБУ Яків Смолій повідомив, що Нацбанк впорався з поставленими завданнями під час економічної кризи. Це, за словами Смолія, перша в Україні криза без банкрутств банків, сплеску інфляції, катастрофічного падіння міжнародних резервів та довгих черг біля банкоматів.

Нацбанк під час економічної кризи виконує чотири поставлені перед ним завдання. Про це Яків Смолій повідомив під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує 24 канал.

До теми Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ

Завдання НБУ під час "коронакризи":

зберегти здоров'я всіх, хто користується фінпослугами і тих, хто має справу тільки з готівкою;

забезпечити якісну і безперебійну роботу фінансової системи;

підтримати економіку доступними грошовими ресурсами;

створити умови, при яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання.

І зараз, коли два місяці карантину вже позаду, ми можемо з упевненістю сказати, що нам це вдалося,

– сказав Смолій.

Зверніть увагу! Національний банк України опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.



Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу