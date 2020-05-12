Перший день послаблень: Київ скували затори, таксі різко стрибнуло в ціні

З 12 травня у Києві почалося послаблення карантину. Зранку місто опинилося в заторах, а через масовий попит таксі значно зросло в ціні.

Затори утворились біля станцій метро "Контрактова площа", "Майдан Незалежності", "Поштова площа", "Театральна", пише 24 канал.

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Як видно з гугл-карт, складно проїхати Набережним шосе, вулицями Січових стрільців, Вадима Гетьмана, Басейною.



Затори у Києві 12 травня / Скриншот з google-maps

На лівому березі складно проїхати біля метро "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська". Зазначимо, напрямки, на які лягають гілки метро, переповнені: адже метро не працює ще з березня.

Через такий транспортний ажіотаж значно здорожчало таксі. Оскільки зріс попит на послуги таксистів, у додатках для його замовлення стартові ціни суттєво підскочили. Йдеться у різницю в понад 100 гривень.

Наприклад, так ціна зросла на маршрут з Позняків на вокзал та з Позняків у Жуляни. Якщо раніше ціна сягала 120-160 гривень за обидва маршрути, то зранку 12 травня у понад 200 гривень.

З Оболоні до Борисполя не більше 250 гривень зазвичай, а з Оболоні на вокзал – 90 гривень. Однак, нині ціни підскочили вдвічі.