Основой эффективного контроля запахов является ежедневная гигиена кошачьего туалета, рассказывает "ТСН".

Смотрите также Мяукает и портит вещи: какие признаки указывают, что кот чувствует себя одиноким

Как эффективно убрать запах из лотка?

Бактерии, которые разлагают компоненты кошачьей мочи, особенно аммиак, активно размножаются в условиях остатков жидкости и загрязнений.

Именно они способствуя появлению резкого запаха. Поэтому важно регулярно удалять использованный наполнитель и следить за чистотой лотка.

Чтобы убрать запах нужно делать следующие действия:

Ежедневная очистка лотка. Регулярная уборка – ключевой шаг в уменьшении запаха. Даже если кажется, что лоток не очень загрязнен, остатки мочи могут уже выделять аммиак, что ухудшает ситуацию.

Регулярная уборка – ключевой шаг в уменьшении запаха. Даже если кажется, что лоток не очень загрязнен, остатки мочи могут уже выделять аммиак, что ухудшает ситуацию. Оптимальный слой наполнителя. Слишком тонкий слой наполнителя быстро пропускает жидкость ко дну, где она задерживается дольше и способствует запахам. Специалисты рекомендуют слой толщиной 7 – 10 сантиметров – это позволяет влаге оставаться в верхних слоях и не доходить до пластика лотка.

Слишком тонкий слой наполнителя быстро пропускает жидкость ко дну, где она задерживается дольше и способствует запахам. Специалисты рекомендуют слой толщиной 7 – 10 сантиметров – это позволяет влаге оставаться в верхних слоях и не доходить до пластика лотка. Качественный наполнитель. Наполнители, формирующие плотные комки, лучше локализуют влагу и позволяют быстро удалить загрязнения, не перемешивая его с чистой массой. Такой подход значительно снижает интенсивность запаха.

Наполнители, формирующие плотные комки, лучше локализуют влагу и позволяют быстро удалить загрязнения, не перемешивая его с чистой массой. Такой подход значительно снижает интенсивность запаха. Натуральные абсорбенты запаха. После уборки легкий запах может оставаться. Здесь помогают пищевая сода и активированный уголь – природные поглотители запахов, которые не перекрывают аромат, а нейтрализуют молекулы запаха, и при этом безопасны для животных.

После уборки легкий запах может оставаться. Здесь помогают пищевая сода и активированный уголь – природные поглотители запахов, которые не перекрывают аромат, а нейтрализуют молекулы запаха, и при этом безопасны для животных. Герметичное хранение отходов. Неочевидной причиной запаха может стать мусорник с использованным наполнителем. Чтобы этого избежать: используйте плотно закрытые контейнеры для мусора и чаще выносите отходы, не оставляя их в домашнем мусорнике на несколько дней.

Почему коты ходят мимо лотка и что с этим делать?

Проблема кошачьих "меток" или хождение мимо лотка знакома многим владельцам. Ветеринар с 12-летним опытом, Василий Григорьевич, объясняет, что ключ к решению – быстрое и системное действие с учетом причин поведения животного.

Мой базовый совет – действовать быстро, системно и с учетом причин. Лучший результат достигается, когда сочетаются ветеринарный осмотр, качественная локальная очистка и меры по коррекции среды,

– отмечает специалист.

По его словам, при свежих пятнах на ковре или мебели следует сразу промокнуть их и обработать энзимным средством, оставив на 8 – 12 часов для полного удаления запаха. Если кот повторно метит одно и то же место, нужно прежде всего исключить медицинские причины у ветеринара.

Эксперт также советует:

Повысить комфорт лотка: один на кота плюс один запасной.

Регулярно убирать и менять тип наполнителя при необходимости.

Размещать лотки как можно дальше от кормушек и шумных зон.

Использовать феромонные диффузоры и менять маршруты доступа к проблемной зоне.

"Не экономьте на качественных энзимных очистителях и, при необходимости, обращайтесь к профессиональным клинеров с экстракторным оборудованием", – добавляет ветеринар.

Правильная комбинация ветеринарного контроля, чистоты и внимания к среде помогает большинству владельцев приучить кота к лотку и избежать постоянного "мечения" дома.