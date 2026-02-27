Основой эффективного контроля запахов является ежедневная гигиена кошачьего туалета, рассказывает "ТСН".
Как эффективно убрать запах из лотка?
Бактерии, которые разлагают компоненты кошачьей мочи, особенно аммиак, активно размножаются в условиях остатков жидкости и загрязнений.
Именно они способствуя появлению резкого запаха. Поэтому важно регулярно удалять использованный наполнитель и следить за чистотой лотка.
Чтобы убрать запах нужно делать следующие действия:
- Ежедневная очистка лотка. Регулярная уборка – ключевой шаг в уменьшении запаха. Даже если кажется, что лоток не очень загрязнен, остатки мочи могут уже выделять аммиак, что ухудшает ситуацию.
- Оптимальный слой наполнителя. Слишком тонкий слой наполнителя быстро пропускает жидкость ко дну, где она задерживается дольше и способствует запахам. Специалисты рекомендуют слой толщиной 7 – 10 сантиметров – это позволяет влаге оставаться в верхних слоях и не доходить до пластика лотка.
- Качественный наполнитель. Наполнители, формирующие плотные комки, лучше локализуют влагу и позволяют быстро удалить загрязнения, не перемешивая его с чистой массой. Такой подход значительно снижает интенсивность запаха.
- Натуральные абсорбенты запаха. После уборки легкий запах может оставаться. Здесь помогают пищевая сода и активированный уголь – природные поглотители запахов, которые не перекрывают аромат, а нейтрализуют молекулы запаха, и при этом безопасны для животных.
- Герметичное хранение отходов. Неочевидной причиной запаха может стать мусорник с использованным наполнителем. Чтобы этого избежать: используйте плотно закрытые контейнеры для мусора и чаще выносите отходы, не оставляя их в домашнем мусорнике на несколько дней.
Почему коты ходят мимо лотка и что с этим делать?
Проблема кошачьих "меток" или хождение мимо лотка знакома многим владельцам. Ветеринар с 12-летним опытом, Василий Григорьевич, объясняет, что ключ к решению – быстрое и системное действие с учетом причин поведения животного.
Мой базовый совет – действовать быстро, системно и с учетом причин. Лучший результат достигается, когда сочетаются ветеринарный осмотр, качественная локальная очистка и меры по коррекции среды,
– отмечает специалист.
По его словам, при свежих пятнах на ковре или мебели следует сразу промокнуть их и обработать энзимным средством, оставив на 8 – 12 часов для полного удаления запаха. Если кот повторно метит одно и то же место, нужно прежде всего исключить медицинские причины у ветеринара.
Эксперт также советует:
- Повысить комфорт лотка: один на кота плюс один запасной.
- Регулярно убирать и менять тип наполнителя при необходимости.
- Размещать лотки как можно дальше от кормушек и шумных зон.
- Использовать феромонные диффузоры и менять маршруты доступа к проблемной зоне.
"Не экономьте на качественных энзимных очистителях и, при необходимости, обращайтесь к профессиональным клинеров с экстракторным оборудованием", – добавляет ветеринар.
Правильная комбинация ветеринарного контроля, чистоты и внимания к среде помогает большинству владельцев приучить кота к лотку и избежать постоянного "мечения" дома.