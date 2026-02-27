Основою ефективного контролю запахів є щоденна гігієна котячого туалету, розповідає "ТСН".

Дивіться також Нявкає і псує речі: які ознаки вказують, що кіт почувається самотнім

Як ефективно прибрати запах з лотка?

Бактерії, які розкладають компоненти котячої сечі, особливо аміак, активно розмножуються в умовах залишків рідини та забруднень.

Саме вони сприяючи появі різкого запаху. Тому важливо регулярно видаляти використаний наповнювач та стежити за чистотою лотка.

Аби прибрати запах потрібно робити наступні дії:

Щоденне очищення лотка. Регулярне прибирання – ключовий крок у зменшенні запаху. Навіть якщо здається, що лоток не дуже забруднений, залишки сечі можуть вже виділяти аміак, що погіршує ситуацію.

Регулярне прибирання – ключовий крок у зменшенні запаху. Навіть якщо здається, що лоток не дуже забруднений, залишки сечі можуть вже виділяти аміак, що погіршує ситуацію. Оптимальний шар наповнювача. Занадто тонкий шар наповнювача швидко пропускає рідину до дна, де вона затримується довше та сприяє запахам. Фахівці рекомендують шар завтовшки 7 – 10 сантиметрів – це дозволяє вологі залишатися у верхніх шарах і не доходити до пластику лотка.

Занадто тонкий шар наповнювача швидко пропускає рідину до дна, де вона затримується довше та сприяє запахам. Фахівці рекомендують шар завтовшки 7 – 10 сантиметрів – це дозволяє вологі залишатися у верхніх шарах і не доходити до пластику лотка. Якісний наповнювач. Наповнювачі, що формують щільні грудки, краще локалізують вологу і дозволяють швидко видалити забруднення, не перемішуючи його з чистою масою. Такий підхід значно знижує інтенсивність запаху.

Наповнювачі, що формують щільні грудки, краще локалізують вологу і дозволяють швидко видалити забруднення, не перемішуючи його з чистою масою. Такий підхід значно знижує інтенсивність запаху. Натуральні абсорбенти запаху. Після прибирання легкий запах може залишатися. Тут допомагають харчова сода та активоване вугілля – природні поглиначі запахів, які не перекривають аромат, а нейтралізують молекули запаху, і при цьому безпечні для тварин.

Після прибирання легкий запах може залишатися. Тут допомагають харчова сода та активоване вугілля – природні поглиначі запахів, які не перекривають аромат, а нейтралізують молекули запаху, і при цьому безпечні для тварин. Герметичне зберігання відходів. Неочевидною причиною запаху може стати смітник із використаним наповнювачем. Щоб цього уникнути: використовуйте щільно закриті контейнери для сміття та частіше виносьте відходи, не залишаючи їх у домашньому смітнику на кілька днів.

Чому коти ходять повз лоток та що з цим робити?

Проблема котячих "міток" або хода повз лоток знайома багатьом власникам. Ветеринар з 12-річним досвідом, Василь Григорович, пояснює, що ключ до вирішення – швидка та системна дія з урахуванням причин поведінки тварини.

Моя базова порада – діяти швидко, системно та з урахуванням причин. Найкращий результат досягається, коли поєднуються ветеринарний огляд, якісна локальна очистка і заходи з корекції середовища,

– зазначає фахівець.

За його словами, при свіжих плямах на килимі чи меблях слід одразу промокнути їх і обробити ензимним засобом, залишивши на 8 – 12 годин для повного видалення запаху. Якщо кіт повторно мітить одне й те саме місце, потрібно перш за все виключити медичні причини у ветеринара.

Експерт також радить:

Підвищити комфорт лотка: один на кота плюс один запасний.

Регулярно прибирати та змінювати тип наповнювача за потреби.

Розміщувати лотки якомога далі від годівниць та шумних зон.

Використовувати феромонні дифузори та змінювати маршрути доступу до проблемної зони.

"Не економте на якісних ензимних очищувачах і, за потреби, звертайтеся до професійних клінерів з екстракторним обладнанням", – додає ветеринар.

Правильна комбінація ветеринарного контролю, чистоти та уваги до середовища допомагає більшості власників привчити кота до лотка та уникнути постійного "міткування" вдома.