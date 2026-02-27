Основою ефективного контролю запахів є щоденна гігієна котячого туалету, розповідає "ТСН".
Як ефективно прибрати запах з лотка?
Бактерії, які розкладають компоненти котячої сечі, особливо аміак, активно розмножуються в умовах залишків рідини та забруднень.
Саме вони сприяючи появі різкого запаху. Тому важливо регулярно видаляти використаний наповнювач та стежити за чистотою лотка.
Аби прибрати запах потрібно робити наступні дії:
- Щоденне очищення лотка. Регулярне прибирання – ключовий крок у зменшенні запаху. Навіть якщо здається, що лоток не дуже забруднений, залишки сечі можуть вже виділяти аміак, що погіршує ситуацію.
- Оптимальний шар наповнювача. Занадто тонкий шар наповнювача швидко пропускає рідину до дна, де вона затримується довше та сприяє запахам. Фахівці рекомендують шар завтовшки 7 – 10 сантиметрів – це дозволяє вологі залишатися у верхніх шарах і не доходити до пластику лотка.
- Якісний наповнювач. Наповнювачі, що формують щільні грудки, краще локалізують вологу і дозволяють швидко видалити забруднення, не перемішуючи його з чистою масою. Такий підхід значно знижує інтенсивність запаху.
- Натуральні абсорбенти запаху. Після прибирання легкий запах може залишатися. Тут допомагають харчова сода та активоване вугілля – природні поглиначі запахів, які не перекривають аромат, а нейтралізують молекули запаху, і при цьому безпечні для тварин.
- Герметичне зберігання відходів. Неочевидною причиною запаху може стати смітник із використаним наповнювачем. Щоб цього уникнути: використовуйте щільно закриті контейнери для сміття та частіше виносьте відходи, не залишаючи їх у домашньому смітнику на кілька днів.
Чому коти ходять повз лоток та що з цим робити?
Проблема котячих "міток" або хода повз лоток знайома багатьом власникам. Ветеринар з 12-річним досвідом, Василь Григорович, пояснює, що ключ до вирішення – швидка та системна дія з урахуванням причин поведінки тварини.
Моя базова порада – діяти швидко, системно та з урахуванням причин. Найкращий результат досягається, коли поєднуються ветеринарний огляд, якісна локальна очистка і заходи з корекції середовища,
– зазначає фахівець.
За його словами, при свіжих плямах на килимі чи меблях слід одразу промокнути їх і обробити ензимним засобом, залишивши на 8 – 12 годин для повного видалення запаху. Якщо кіт повторно мітить одне й те саме місце, потрібно перш за все виключити медичні причини у ветеринара.
Експерт також радить:
- Підвищити комфорт лотка: один на кота плюс один запасний.
- Регулярно прибирати та змінювати тип наповнювача за потреби.
- Розміщувати лотки якомога далі від годівниць та шумних зон.
- Використовувати феромонні дифузори та змінювати маршрути доступу до проблемної зони.
"Не економте на якісних ензимних очищувачах і, за потреби, звертайтеся до професійних клінерів з екстракторним обладнанням", – додає ветеринар.
Правильна комбінація ветеринарного контролю, чистоти та уваги до середовища допомагає більшості власників привчити кота до лотка та уникнути постійного "міткування" вдома.