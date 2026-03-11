К сожалению, полностью отучить котов царапать мебель не получится, однако кое-что поможет уберечь вещи от такого пагубного влияния кошачьих когтей. Эту тему поднимать в The Washington Post.

Почему котам так важно подточить свои когти?

Эксперты отмечают, что кошки также таким способом частенько делают своеобразную разминку. Когда они царапают мебель или другие поверхности, их мышцы растягиваются и постепенно разогреваются.

К сожалению, домашние коты, которые живут в квартирах и не выходят на улицу, часто не могут полностью реализовать свои природные инстинкты. Именно поэтому они используют для этого доступные вещи в доме, в частности диваны, кресла или ковры.

Так они ухаживают за когтями, в частности стачивают их, делают острее и снимают старые ороговевшие слои. Следы от когтей заметны даже людям, а запах остается благодаря подушечкам лап, в которых расположены потовые железы.

Именно ими кот оставляет свой аромат на выбранном месте, предупреждая других котов, что территория занята. Это естественное поведение, поэтому ругать животное не стоит, вместо этого значительно лучше правильно направить его привычки.

Как уберечь мебель от мурлыки?

Чтобы кот не выбрал для царапанья мебель или другие вещи в доме, нужно предложить ему альтернативу – одну или несколько. Поверхность таких предметов должна быть достаточно шероховатой и пористой, чтобы когти могли зацепляться и эффективно очищаться от старых слоев.

Сначала специалисты Master Zoo советуют присмотреться к своему любимцу и определить, какие текстуры ему нравятся, какие именно поверхности он выбирает: вертикальные или горизонтальные, мягкие или твердые. Обратите внимание и на то, где именно пушистик любит поточить когти.

И делается все это для эффективного подбора когтеточки для мурлыки. Ее рекомендуют поставить рядом с тем предметом, который кот уже облюбовал. Со временем можно постепенно переместить ее туда, где вам удобно. Важно, чтобы когтеточка была качественной и устойчивой, не шаталась и не опрокидывалась.



Коту нужно подобрать когтеточку, чтобы спасти мебель дома / Фото Unsplash

Чтобы заинтересовать кота новым предметом, можно натереть его кошачьей мятой. Это растение с мятным ароматом привлекает многих котов и помогает быстрее приучить их к новому месту для царапанья.

Если кот уже взрослый, можно осторожно взять его лапы и показать движение царапанья по новой поверхности. Это поможет оставить его запах и четко дать понять, что именно этот предмет предназначен для когтей.

Как помочь коту следить за своими когтями?

Эксперты советуют регулярно, примерно раз в две-три недели, подстригать коту его царапающие когти. Это поможет поддерживать их в здоровом состоянии и сделает возможные царапины менее болезненными.

Во время процедуры важно не срезать слишком много, ведь внутри каждого когтя есть живая часть с кровеносным сосудом. Если его повредить, это повлечет за собой боль и кровотечение.

Также важно сделать процедуру максимально спокойной:

выберите безопасное место;

ласково разговаривайте с котом;

гладьте любимца;

не затягивайте процесс дольше чем на десять минут, чтобы у него не сформировались негативные ассоциации с уходом за когтями.

