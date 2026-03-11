На жаль, повністю відучити котів дряпати меблі не вийде, проте дещо допоможе вберегти речі від такого згубного впливу котячих пазурів. Цю тему порушувати у The Washington Post.

Чому котам так важливо підточити свої пазурі?

Експерти зазначають, що кішки також таким способом частенько роблять своєрідну розминку. Коли вони дряпають меблі чи інші поверхні, їхні м'язи розтягуються і поступово розігріваються.

На жаль, домашні коти, які живуть у квартирах і не виходять надвір, часто не можуть повністю реалізувати свої природні інстинкти. Саме тому вони використовують для цього доступні речі в домі, зокрема дивани, крісла або килими.

Так вони доглядають за кігтями, зокрема сточують їх, роблять гострішими та знімають старі ороговілі шари. Сліди від кігтів помітні навіть людям, а запах залишається завдяки подушечкам лап, у яких розташовані потові залози.

Саме ними кіт залишає свій аромат на вибраному місці, попереджаючи інших котів, що територія зайнята. Це природна поведінка, тому сварити тварину не варто, натомість значно краще правильно спрямувати її звички.

Як вберегти меблі від мурчика?

Щоб кіт не обрав для дряпання меблі чи інші речі в домі, потрібно запропонувати йому альтернативу – одну або кілька. Поверхня таких предметів має бути достатньо шорсткою й пористою, щоб кігті могли зачіпатися та ефективно очищатися від старих шарів.

Спочатку фахівці Master Zoo радять придивитися до свого улюбленця й визначити, які текстури йому подобаються, які саме поверхні він обирає: вертикальні чи горизонтальні, м'які чи тверді. Зверніть увагу й на те, де саме пухнастик полюбляє поточити пазурі.

І робиться все це для ефективного підбору кігтеточки для мурчика. Її рекомендують поставити поряд із тим предметом, який кіт уже облюбував. Згодом можна поступово перемістити її туди, де вам зручно. Важливо, щоб кігтеточка була якісною та стійкою, не хиталася і не перекидалася.



Коту потрібно підібрати кігтеточку, щоб врятувати меблі вдома / Фото Unsplash

Щоб зацікавити кота новим предметом, можна натерти його котячою м'ятою. Ця рослина з м'ятним ароматом приваблює багатьох котів і допомагає швидше привчити їх до нового місця для дряпання.

Якщо кіт уже дорослий, можна обережно взяти його лапи й показати рух дряпання по новій поверхні. Це допоможе залишити його запах і чітко дати зрозуміти, що саме цей предмет призначений для кігтів.

Як допомогти коту слідкувати за своїми кігтями?

Експерти радять регулярно, приблизно раз на два-три тижні, підстригати коту його дряпучі пазурі. Це допоможе підтримувати їх у здоровому стані й зробить можливі подряпини менш болючими.

Під час процедури важливо не зрізати занадто багато, адже всередині кожного кігтя є жива частина з кровоносною судиною. Якщо її пошкодити, це спричинить біль і кровотечу.

Також важливо зробити процедуру максимально спокійною:

оберіть безпечне місце;

лагідно розмовляйте з котом;

гладьте улюбленця;

не затягуйте процес довше ніж на десять хвилин, щоб у нього не сформувалися негативні асоціації з доглядом за кігтями.

Що треба ще знати в догляді за котом?