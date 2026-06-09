Подробнее об этом рассказали в видеоролике на странице centralna.vet.

Интересно Видят на 360 градусов и отращивают зубы всю жизнь: вы никогда не слышали этих фактов о кроликах

Какие популярные мифы о кроликах остаются исключительно мифами?

Нередко говорят, что кролики – это грызуны. На самом деле они относятся к отряду зайцеобразных, и их анатомия существенно отличается от грызунов: другое строение зубов, особенности пищеварения и поведенческие реакции.

Второй миф – что кролик является идеальным домашним животным для ребенка. Это справедливо только при очень условных обстоятельствах. На самом деле кролики очень чувствительны к стрессу: они плохо переносят шум, резкие движения и постоянное ношение на руках.

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Важно! Это не игрушка, а нежное и уязвимое животное, которому нужно спокойное обращение.

Третье заблуждение касается хвоста. В мультфильмах кроликов часто изображают с маленьким круглым "помпончиком". В реальности их хвост длиннее – может достигать примерно десяти сантиметров, но обычно плотно прижат к телу. Он становится заметным только в моменты возбуждения, страха, агрессии или во время определенных социальных сигналов.

Четвертый миф – что у кроликов всего четыре зуба. На самом деле их значительно больше: около 28. Кроме того, за основными верхними резцами есть еще одна пара маленьких зубов. Все зубы кролика растут непрерывно в течение жизни, поэтому им обязательно нужно сено и другая жесткая пища, чтобы естественно их стачивать.

Ложные представления о кроликах: рассматривайте детальные наглядные объяснения в видео ветеринаров

Пятый миф заключается в том, что кролика можно держать в маленькой клетке без вреда для него. На самом деле им нужен простор для движения, прыжков и исследования среды. Лучше содержать их в просторном вольере или большом загражденном пространстве. Ограничение движения приводит к скуке, стрессу, агрессии и проблемам со здоровьем.

Шестое ошибочное убеждение уверяет в том, что морковь является основной пищей кроликов. На самом деле это скорее лакомство, как сладости для людей. Давать ее можно, но осторожно. Основу рациона должны составлять сено, свежая зелень и чистая вода.

И последний миф – что кролики молчаливы и почти не выражают эмоций. На самом деле они очень эмоциональные животные: могут рычать, топать лапами, бегать кругами, вылизывать руки, проявлять ревность и другие социальные реакции. Просто они делают это без голосовых звуков.

К слову, кролики породы ангора поражают своей густой шерстью, из-за которой их часто путают с декоративными породами собак. Подробнее о них – читайте в материале 24 Канала.