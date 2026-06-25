Об этом пишет AHA.

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Можно ли приходить с собакой на работу?

Украинское законодательство не содержит отдельной нормы, которая бы прямо предоставляла работникам право приводить домашних животных на рабочее место. В то же время нет и общего запрета на пребывание животных в офисах.

Поэтому окончательное решение о допуске домашних питомцев обычно принимает работодатель. Владелец компании или руководство могут утвердить внутренние правила, разрешающие или запрещающие пребывание животных на территории предприятия.

Специалисты по управлению персоналом отмечают, что во всем мире все больше компаний внедряют политику pet-friendly. Исследования показывают, что присутствие животных на работе может положительно влиять на эмоциональное состояние сотрудников, снижать уровень стресса и улучшать атмосферу в коллективе.

Однако работодатели также должны учитывать интересы других сотрудников, в частности людей с аллергией, страхом перед животными или тех, кому присутствие питомцев может мешать выполнять рабочие обязанности.

Что нужно учесть, прежде чем сделать свою собаку "коллегой"?

Даже в компаниях, где разрешают приводить животных на работу, обычно действуют четкие правила. Как пишет Pmrsolutions, чаще всего допускаются только социализированные, здоровые и вакцинированные животные, не представляющие опасности для окружающих.

Кроме того, владелец несёт полную ответственность за поведение своего питомца. Животное не должно мешать коллегам, повреждать имущество или создавать антисанитарные условия.

В ряде сфер деятельности пребывание животных может быть ограничено или полностью запрещено из-за санитарных, безопасности или производственных требований. Это касается, в частности, пищевых производств, медицинских учреждений, лабораторий и отдельных производственных предприятий.

Эксперты отмечают, что успешная практика pet-friendly офисов возможна только при условии баланса между комфортом владельцев животных и интересами всех остальных сотрудников. Именно поэтому решение о допуске домашних питомцев в рабочее пространство чаще всего остается вопросом внутренней политики компании.

Также стоит помнить, что не каждая собака будет чувствовать себя комфортно в офисе. Большое количество людей, незнакомые звуки, постоянное движение и новая обстановка могут вызвать у животного стресс или тревогу.

Кинологи советуют постепенно готовить питомца к таким условиям: сначала приучать его к новым местам, коротким визитам в людные места и общению с незнакомцами. Если собака пугается, чрезмерно возбуждается или плохо реагирует на посторонних людей, лучше отложить идею посещения офиса и поработать над социализацией.