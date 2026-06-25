Об этом пишет AHA.
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Можно ли приходить с собакой на работу?
Украинское законодательство не содержит отдельной нормы, которая бы прямо предоставляла работникам право приводить домашних животных на рабочее место. В то же время нет и общего запрета на пребывание животных в офисах.
Поэтому окончательное решение о допуске домашних питомцев обычно принимает работодатель. Владелец компании или руководство могут утвердить внутренние правила, разрешающие или запрещающие пребывание животных на территории предприятия.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Специалисты по управлению персоналом отмечают, что во всем мире все больше компаний внедряют политику pet-friendly. Исследования показывают, что присутствие животных на работе может положительно влиять на эмоциональное состояние сотрудников, снижать уровень стресса и улучшать атмосферу в коллективе.
Однако работодатели также должны учитывать интересы других сотрудников, в частности людей с аллергией, страхом перед животными или тех, кому присутствие питомцев может мешать выполнять рабочие обязанности.
Что нужно учесть, прежде чем сделать свою собаку "коллегой"?
Даже в компаниях, где разрешают приводить животных на работу, обычно действуют четкие правила. Как пишет Pmrsolutions, чаще всего допускаются только социализированные, здоровые и вакцинированные животные, не представляющие опасности для окружающих.
Кроме того, владелец несёт полную ответственность за поведение своего питомца. Животное не должно мешать коллегам, повреждать имущество или создавать антисанитарные условия.
В ряде сфер деятельности пребывание животных может быть ограничено или полностью запрещено из-за санитарных, безопасности или производственных требований. Это касается, в частности, пищевых производств, медицинских учреждений, лабораторий и отдельных производственных предприятий.
Эксперты отмечают, что успешная практика pet-friendly офисов возможна только при условии баланса между комфортом владельцев животных и интересами всех остальных сотрудников. Именно поэтому решение о допуске домашних питомцев в рабочее пространство чаще всего остается вопросом внутренней политики компании.
Также стоит помнить, что не каждая собака будет чувствовать себя комфортно в офисе. Большое количество людей, незнакомые звуки, постоянное движение и новая обстановка могут вызвать у животного стресс или тревогу.
Кинологи советуют постепенно готовить питомца к таким условиям: сначала приучать его к новым местам, коротким визитам в людные места и общению с незнакомцами. Если собака пугается, чрезмерно возбуждается или плохо реагирует на посторонних людей, лучше отложить идею посещения офиса и поработать над социализацией.