Про це пише AHA.

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Чи можна йти із собакою на роботу?

Українське законодавство не містить окремої норми, яка б прямо надавала працівникам право приводити домашніх тварин на робоче місце. Водночас немає й загальної заборони на перебування тварин в офісах.

Тому остаточне рішення щодо допуску домашніх улюбленців зазвичай ухвалює роботодавець. Власник компанії або керівництво можуть затвердити внутрішні правила, які дозволяють або забороняють перебування тварин на території підприємства.

Фахівці з управління персоналом зазначають, що у світі дедалі більше компаній запроваджують pet-friendly політику. Дослідження свідчать, що присутність тварин на роботі може позитивно впливати на емоційний стан працівників, знижувати рівень стресу та покращувати атмосферу в колективі.

Однак роботодавці також повинні враховувати інтереси інших працівників, зокрема людей з алергіями, страхом перед тваринами або тих, кому присутність улюбленців може заважати виконувати робочі обов'язки.

Що треба врахувати перш ніж зробити свою собаку "колегою"?

Навіть у компаніях, де дозволяють приводити тварин на роботу, зазвичай діють чіткі правила. Як пише Pmrsolutions, найчастіше допускаються лише соціалізовані, здорові та вакциновані тварини, які не становлять небезпеки для оточення.

Крім того, власник несе повну відповідальність за поведінку свого улюбленця. Тварина не повинна заважати колегам, пошкоджувати майно чи створювати антисанітарні умови.

У низці сфер діяльності перебування тварин може бути обмежене або повністю заборонене через санітарні, безпекові чи виробничі вимоги. Це стосується, зокрема, харчових виробництв, медичних закладів, лабораторій та окремих виробничих підприємств.

Експерти наголошують, що успішна практика pet-friendly офісів можлива лише за умови балансу між комфортом власників тварин та інтересами всіх інших працівників. Саме тому рішення про допуск домашніх улюбленців до робочого простору найчастіше залишається питанням внутрішньої політики компанії.

Також варто пам’ятати, що не кожен собака почуватиметься комфортно в офісі. Велика кількість людей, незнайомі звуки, постійний рух і нове середовище можуть викликати у тварини стрес або тривогу.

Кінологи радять поступово готувати улюбленця до таких умов: спершу привчати його до нових місць, коротких візитів у людні простори та спілкування з незнайомцями. Якщо собака лякається, надмірно збуджується або погано реагує на сторонніх людей, краще відкласти ідею відвідування офісу та попрацювати над соціалізацією.