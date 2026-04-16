Эксперты отмечают: обрезать котам усы категорически нельзя, ведь это нарушает их координацию. Об этом пишет "ТСН".

Смотрите также Число достигает десятков миллионов: сколько шерстинок у кота и как ухаживать за его "шубкой"

Чем уникальны кошачьи усы?

Кошачьи усы, или вибриссы, играют ключевую роль в жизни животного и значительно сложнее обычной шерсти. Они толще, жестче и имеют глубокие корни, окружены большим количеством нервных окончаний. Именно поэтому вибриссы способны улавливать даже малейшие колебания воздуха и передавать информацию в мозг.

Расположены не только на морде, но и над глазами, на подбородке и даже на передних лапах, усы формируют своеобразную систему сенсоров. Благодаря этому коты получают детальную "картину" окружающего пространства, даже не касаясь предметов.

Одной из главных функций вибрисов является помощь в ориентации. Поскольку коты плохо видят предметы на очень близком расстоянии, усы компенсируют этот недостаток и позволяют уверенно двигаться даже в полной темноте. Интересно, что длина усов обычно соответствует ширине тела животного. Это помогает коту определять, сможет ли он пролезть в узкое отверстие и избежать застревания.

Во время охоты вибриссы выполняют еще одну важную функцию. Когда добыча оказывается прямо под носом, где зрение менее эффективен, именно усы помогают контролировать ее движение и не дать убежать.

Также усы над глазами выполняют защитную роль. Они реагируют на прикосновение травы или веток, заставляя кота автоматически закрыть глаза и избежать травм. Кроме этого, положение вибрисов может свидетельствовать об эмоциональном состоянии животного. Расслабленные усы означают спокойствие, направлены вперед – интерес, а прижатые к морде – страх или агрессию.

Специалисты отмечают, что вибриссы чрезвычайно чувствительны, поэтому даже бытовые мелочи имеют значение. Например, глубокие миски могут вызвать дискомфорт из-за постоянного касания усов к их краям.

Почему категорически нельзя их обстригать?

Кошачьи усы, или вибриссы, являются не просто декоративной частью внешности, а жизненно важным сенсорным органом. Эксперты отмечают, что подстригать их категорически нельзя, ведь это непосредственно влияет на ориентацию животного.

Вибриссы имеют уникальное строение: они значительно глубже погружены в кожу, чем обычная шерсть, и соединены с большим количеством нервных окончаний. Благодаря этому кот может улавливать даже малейшие колебания воздуха и изменения в пространстве. Эти "сенсоры" помогают животному определять расстояние до предметов, их размеры и даже направление движения. Именно поэтому коты способны уверенно передвигаться даже в темноте.

Усы расположены не только на мордочке, но и над глазами, на подбородке и даже на передних лапах. Все эти участки работают вместе, формируя полную картину окружающей среды.

Если же вибриссы обрезать, кот теряет способность правильно оценивать пространство. Животное может начать наталкиваться на предметы, терять равновесие и даже падать во время прыжков. Специалисты объясняют, что такая дезориентация может вызвать сильный стресс у животного. В некоторых случаях кот становится менее активным или, наоборот, тревожным.

Эти хрупкие волоски являются сверхчувствительными датчиками, помогающими котам "читать" окружающий мир через малейшие колебания воздуха. Они имеют глубокие корни и прямую связь с нервной системой, превращая усы в своеобразные антенны, которые постоянно передают информацию в мозг,

– объясняют эксперты Pro Tvaryn.

Именно поэтому вибриссы считаются одним из главных инструментов выживания кошек. Они помогают не только ориентироваться, но и безопасно взаимодействовать с окружающей средой. Даже в домашних условиях эти функции остаются критически важными для комфорта и уверенности животного.

