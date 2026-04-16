Експерти наголошують: обрізати котам вуса категорично не можна, адже це порушує їхню координацію. Про це пише "ТСН".

Чим унікальні котячі вуса?

Котячі вуса, або вібриси, відіграють ключову роль у житті тварини і є значно складнішими за звичайну шерсть. Вони товстіші, жорсткіші та мають глибоке коріння, оточене великою кількістю нервових закінчень. Саме тому вібриси здатні вловлювати навіть найменші коливання повітря і передавати інформацію до мозку.

Розташовані не лише на морді, а й над очима, на підборідді та навіть на передніх лапах, вуса формують своєрідну систему сенсорів. Завдяки цьому коти отримують детальну "картину" навколишнього простору, навіть не торкаючись предметів.

Однією з головних функцій вібрисів є допомога в орієнтації. Оскільки коти погано бачать предмети на дуже близькій відстані, вуса компенсують цей недолік і дозволяють впевнено рухатися навіть у повній темряві. Цікаво, що довжина вусів зазвичай відповідає ширині тіла тварини. Це допомагає коту визначати, чи зможе він пролізти у вузький отвір і уникнути застрягання.

Під час полювання вібриси виконують ще одну важливу функцію. Коли здобич опиняється прямо під носом, де зір менш ефективний, саме вуса допомагають контролювати її рух і не дати втекти.

Також вуса над очима виконують захисну роль. Вони реагують на дотик трави чи гілок, змушуючи кота автоматично заплющити очі та уникнути травм. Окрім цього, положення вібрисів може свідчити про емоційний стан тварини. Розслаблені вуса означають спокій, спрямовані вперед – цікавість, а притиснуті до морди – страх або агресію.

Фахівці наголошують, що вібриси надзвичайно чутливі, тому навіть побутові дрібниці мають значення. Наприклад, глибокі миски можуть викликати дискомфорт через постійне торкання вусів до їхніх країв.

Чому категорично не можна їх обстригати?

Котячі вуса, або вібриси, є не просто декоративною частиною зовнішності, а життєво важливим сенсорним органом. Експерти наголошують, що підстригати їх категорично не можна, адже це безпосередньо впливає на орієнтацію тварини.

Вібриси мають унікальну будову: вони значно глибше занурені в шкіру, ніж звичайна шерсть, і з’єднані з великою кількістю нервових закінчень. Завдяки цьому кіт може вловлювати навіть найменші коливання повітря та зміни у просторі. Ці "сенсори" допомагають тварині визначати відстань до предметів, їхні розміри та навіть напрямок руху. Саме тому коти здатні впевнено пересуватися навіть у темряві.

Вуса розташовані не лише на мордочці, а й над очима, на підборідді та навіть на передніх лапах. Усі ці ділянки працюють разом, формуючи повну картину навколишнього середовища.

Якщо ж вібриси обрізати, кіт втрачає здатність правильно оцінювати простір. Тварина може почати наштовхуватися на предмети, втрачати рівновагу і навіть падати під час стрибків. Фахівці пояснюють, що така дезорієнтація може викликати сильний стрес у тварини. У деяких випадках кіт стає менш активним або, навпаки, тривожним.

Ці тендітні волоски є надчутливими датчиками, що допомагають котам "читати" навколишній світ через найменші коливання повітря. Вони мають глибоке коріння і прямий зв’язок із нервовою системою, перетворюючи вуса на своєрідні антени, які постійно передають інформацію до мозку,

– пояснюють експерти Pro Tvaryn.

Саме тому вібриси вважаються одним із головних інструментів виживання котів. Вони допомагають не лише орієнтуватися, а й безпечно взаємодіяти з навколишнім середовищем. Навіть у домашніх умовах ці функції залишаються критично важливими для комфорту і впевненості тварини.

