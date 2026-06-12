Кроме того,, во время фестиваля удалось собрать десятки тысяч гривен в поддержку военных и на помощь брошенным собакам. Об этом пишет "ШОТАМ" со ссылкой на организаторов фестиваля.

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Какие рекорды были установлены во время мероприятия?

В этом году фестиваль посетили 262 корги, что стало рекордным количеством участников. Четвероногие соревновались в скорости, принимали участие в конкурсах и демонстрировали свои навыки на специально оборудованных площадках.

Главным событием дня стали традиционные скачки корги. Именно во время них удалось установить новый национальный рекорд Украины. Победителем забега и новым рекордсменом стал вельш-корги-пемброк по кличке Чеддер из Киева. Собака преодолела дистанцию в 40 метров всего за 5,88 секунды.

Достижение официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Крупнейший фестиваль корги в Украине / Фото предоставлены организаторами

Основательница фестиваля и бренда Holy Doggy Екатерина Шершнева отметила, что рекордное количество участников свидетельствует о стремительном развитии культуры ответственного досуга с домашними животными.

Мы приятно удивлены количеством участников в этом году. Это доказывает, что культура совместного досуга с четвероногими в Украине стремительно развивается. Но главное, что каждое такое мероприятие помогает привлечь внимание к канистерапии и поддержать наших ветеранов и военных, для которых это жизненно необходимая реабилитация,

– подчеркнула Екатерина Шершнева.

В 2026 году фестиваль впервые прошел совместно со спортивной ареной для собак PAWWER, расположенной недалеко от Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Для гостей организовали показательные выступления по аджилити, послушанию, дог-фитнесу, плаванию и аквааджилити.

Важной составляющей мероприятия стала благотворительность. Во время фестиваля удалось собрать 28 тысяч гривен. Часть средств направят в фонд "Корги – Поддержка", который занимается спасением брошенных собак этой породы, помогает находить им новые семьи и консультирует владельцев по уходу за животными.

Остальную часть собранных средств передадут на нужды 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Особенно символичным стал вклад семьи одного из военнослужащих бригады: треть всех пожертвований принесла продажа домашнего печенья, которое выпекала семья защитника, а реализовывал его сын Егор непосредственно во время фестиваля.

Что еще известно о фонде "Корги – Поддержка", для которого собирали деньги?

Фонд "Корги – Поддержка" помогает брошенным и бездомным собакам породы корги по всей Украине. Организация занимается поиском новых семей для животных, которые остались без хозяев или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Также фонд оказывает консультационную поддержку владельцам корги по уходу, воспитанию и здоровью собак.

Отдельным направлением работы является помощь людям, которые только планируют завести корги. В сообществе фонда можно получить советы по выбору ответственного заводчика, ветеринара или кинолога. Для этого работает специальная Telegram-группа, где владельцы делятся опытом и рекомендациями.

Фонд активно пропагандирует ответственное отношение к домашним животным и выступает против бесконтрольного разведения собак. Его участники помогают организовывать лечение, содержание и транспортировку корги, нуждающихся в помощи.

Стоит отметить, что о всех расходах на помощь фонд прозрачно отчитывается.

Что нужно знать о корги?

Корги уже давно стали одной из самых популярных пород собак в мире, а особую популярность им принесла любовь британской королевы Елизаветы II.

Уэльский корги пемброк считается старинной породой, которая, по одной из версий, появилась в Великобритании еще в X веке благодаря викингам. Вокруг этих собак существует и валлийская легенда, согласно которой корги были любимцами фей и эльфов, которые использовали их в качестве верховых животных.

Несмотря на небольшие размеры, корги веками помогали людям пасти скот и считаются прекрасными пастушьими собаками.

Специалисты различают два вида корги– велш-корги пемброк и велш-корги кардиган, которые официально признали отдельными породами в 1934 году. Они отличаются формой ушей, длиной хвоста и строением тела.

Помимо рабочих качеств, корги известны своим дружелюбным характером, легко находят общий язык с детьми и хорошо поддаются дрессировке, что делает их одними из лучших собак-компаньонов.