Крім того, під час фестивалю вдалося зібрати десятки тисяч гривень на підтримку військових та допомогу покинутим собакам. Про це пише "ШОТАМ" з посиланням на організаторів фестивалю.

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Які рекорди встановили під час заходу?

Цього року на фестиваль завітали 262 коргі, що стало рекордною кількістю учасників. Чотирилапі змагалися у швидкості, брали участь у конкурсах та демонстрували свої навички на спеціально облаштованих майданчиках.

Головною подією дня стали традиційні перегони коргі. Саме під час них вдалося встановити новий національний рекорд України. Переможцем забігу та новим рекордсменом став вельш коргі пемброк на ім'я Чеддер із Києва. Собака подолав дистанцію у 40 метрів лише за 5,88 секунди.

Досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Найбільший фестиваль коргі в Україні / Фото надані організаторами

Засновниця фестивалю та бренду Holy Doggy Катерина Шершньова зазначила, що рекордна кількість учасників свідчить про стрімкий розвиток культури відповідального дозвілля з домашніми тваринами.

Ми приємно вражені цьогорічною кількістю учасників. Це доводить, що культура спільного дозвілля з чотирилапими в Україні стрімко розвивається. Але головне – кожен такий захід допомагає привернути увагу до каністерапії та підтримати наших ветеранів і військових, для яких це життєво необхідна реабілітація,

– наголосила Катерина Шершньова.

У 2026 році фестиваль уперше відбувся спільно зі спортивною ареною для собак PAWWER, розташованою неподалік від музею Національний музей народної архітектури та побуту України. Для гостей організували показові виступи з аджиліті, послуху, дог-фітнесу, плавання та аквааджиліті.

Важливою складовою заходу стала благодійність. Під час фестивалю вдалося зібрати 28 тисяч гривень. Частину коштів спрямують до фонду "Коргі – Підтримка", який займається порятунком покинутих собак цієї породи, допомагає знаходити їм нові родини та консультує власників щодо догляду за тваринами.

Іншу частину зібраних коштів передадуть на потреби 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України. Особливо символічним став внесок родини одного із військовослужбовців бригади: третину всіх донатів приніс продаж домашнього печива, яке випікала сім'я захисника, а реалізовував його син Єгор безпосередньо під час фестивалю.

Що ще відомо про фонд "Коргі – Підтримка", для якого збирали гроші?

Фонд "Коргі – Підтримка" допомагає покинутим і безпритульним собакам породи коргі по всій Україні. Організація займається пошуком нових родин для тварин, які залишилися без господарів або опинилися у складних життєвих обставинах.

Також фонд надає консультаційну підтримку власникам коргі щодо догляду, виховання та здоров'я собак.

Окремим напрямком роботи є допомога людям, які лише планують завести коргі. У спільноті фонду можна отримати поради щодо вибору відповідального заводчика, ветеринара чи кінолога. Для цього працює спеціальна Telegram-група, де власники діляться досвідом та рекомендаціями.

Фонд активно популяризує відповідальне ставлення до домашніх тварин і виступає проти безконтрольного розведення собак. Його учасники допомагають організовувати лікування, перетримку та транспортування коргі, які потребують допомоги.

Варто зауважити, що про всі витрати на допомогу фонд прозоро звітує.

Що треба знати про коргі?

Коргі вже давно стали однією з найпопулярніших порід собак у світі, а особливу популярність їм принесла любов британської королеви Єлизавети II.

Вельш-коргі пемброк вважається старовинною породою, яка, за однією з версій, з'явилася у Великій Британії ще у Х столітті завдяки вікінгам. Навколо цих собак існує й уельська легенда, згідно з якою коргі були улюбленцями фей та ельфів, які використовували їх як верхових тварин.

Попри невеликі розміри, коргі століттями допомагали людям випасати худобу та вважаються чудовими пастушими собаками.

Фахівці розрізняють два види коргі – вельш-коргі пемброк і вельш-коргі кардиган, які офіційно визнали окремими породами у 1934 році. Вони відрізняються формою вух, довжиною хвоста та будовою тіла.

Крім робочих якостей, коргі відомі своїм дружелюбним характером, легко знаходять спільну мову з дітьми та добре піддаються дресируванню, що робить їх одними з найкращих собак-компаньйонів.