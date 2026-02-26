Причину такого поведения объяснили специалисты из American Kennel Club. Они также рассказали, как действовать хозяевам собак в таких случаях.

Почему же пес пытается поймать собственный хвост?

Главный ветеринарный врач Американского кинологического клуба доктор Джерри Кляйн объясняет, если дополнительное внимание, активные прогулки или игры не уменьшают такое поведение, стоит обратиться за помощью. После осмотра ветеринар может посоветовать консультацию сертифицированного тренера, зоопсихолога или даже невролога.

Самыми частыми причинами кружения в попытках поймать свой хвост является скука или стремление привлечь внимание. Иногда даже замечание вроде "Прекрати!" для собаки уже является формой взаимодействия.

Вместе с тем собаки нередко начинают гоняться за собственным хвостом из-за врожденных моделей поведения, сохранившихся с эволюционных времен. Движущийся хвост срабатывает как раздражитель, который автоматически запускает охотничий или преследовательский рефлекс. Именно это когда-то помогало четверолапому реагировать на движущуюся добычу,.

У щенков такая привычка может быть частью исследования собственного тела, некая попытка "познакомиться" с объектом, движущимся позади.

Интересно! Новое исследование, опубликовано в журнале PLoS One, установило связь между преследованием хвоста у собак и теми же генетическими и средовыми факторами, которые лежат в основе тревожного поведения у людей.

Со своей стороны кинолог и зоопсихолог Виталий Новиков рассказал о трех основных причинах преследования собаками своего хвоста. В частности большое внимание в своем объяснении он уделил именно проблеме избытка игрушек, из-за чего четвероногие часто бывают перевозбужденными и пытаются найти утешение в собственном хвостике.

Влияет ли порода на привычку бегать за хвостом?

Хотя любая собака может преследовать свой хвост, у некоторых пород это случается чаще. В частности, склонность описывают у таких бультерьеров, немецких овчарок и доберманов.

Исследования указывают и на возможную роль генетических факторов, в частности гена CDH2, а также на связь с пережитым стрессом. Впрочем, как отмечают специалисты, у большинства щенков такое поведение с возрастом исчезает.

Как действовать владельцу?

Эксперты рекомендуют увеличить физическую и умственную активность четвероногого, в частности добавить больше прогулок, тренировочные упражнения, занятия кинологическими дисциплинами. Иногда же полезно просто игнорировать эпизоды гоняния за хвостом, не подкрепляя их вниманием.

При этом следует насторожиться, если поведение усиливается, длится более недели или приводит к травмам. В таких случаях следует обращаться к ветеринарам.

На что еще стоит обратить внимание в воспитании собак?