О специфике работы четвероногих и требованиях к их подготовке рассказали в ГСЧС Николаевской области.

Интересно: Кинолог назвал одно слово, которое никогда не следует говорить щенку

Что известно о служебных собаках?

Четвероногие сотрудники ГСЧС играют важную роль в разминировании территорий, помогая обнаруживать взрывоопасные предметы там, где их сложно заметить человеку.

Чтобы поддерживать высокий уровень подготовки, четвероногие специалисты регулярно проходят тренировки, во время которых совершенствуют навыки поиска по запаху, учатся работать в различных условиях и сохранять концентрацию, несмотря на внешние раздражители.

Впрочем, эффективность таких команд зависит не только от обучения. Кинологи ежедневно ухаживают за своими питомцами:

следит за их здоровьем;

обучают новым командам;

постепенно повышают сложность задач.

Благодаря постоянному взаимодействию между человеком и собакой формируется прочная связь, основанная на доверии и взаимопонимании.

Для кинологов их подопечные — напарники, с которыми они проводят большую часть своего времени, радуются успехам и поддерживают во время работы,

– отмечают в ГСЧС.

Именно упорный труд, забота и преданность помогают воспитывать профессионалов, которые выполняют чрезвычайно важную миссию — делают украинскую землю безопаснее. Каждая успешная тренировка приближает их к новым результатам и в очередной раз доказывает, что слаженная команда способна выполнять самые сложные задачи.

Тренировка собак в ГСЧС: смотрите фото

К слову, незаменимыми четвероногие являются и в других сферах деятельности. Некоторые из них поступают на службу в армию. Таким стал Эс Пистон. Он прибился к украинским бойцам весной 2022 года. Среди брошенных из-за войны животных собака нашла приют на командном пункте и осталась с военными.

Впоследствии он стал верным напарником офицера "Канариса" и вместе с подразделением прошел службу в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.