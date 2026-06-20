Про специфіку роботи чотирилапих і вимоги до їхньої підготовки розповіли в ДСНС Миколаївщини.

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Що відомо про собак на службі?

Путнасті ДСНСники відіграють важливу роль у розмінуванні територій, допомагаючи виявляти вибухонебезпечні предмети там, де їх складно помітити людині.

Щоб підтримувати високий рівень підготовки, чотирилапі фахівці регулярно проходять тренування, під час яких удосконалюють навички пошуку за запахом, вчаться працювати в різних умовах і зберігати концентрацію попри зовнішні подразники.

Втім, ефективність таких команд залежить не лише від навчання. Кінологи щодня доглядають за своїми вихованцями:

стежать за їхнім здоров'ям;

навчають нових команд;

поступово підвищують складність завдань.

Завдяки постійній взаємодії між людиною та собакою формується міцний зв'язок, заснований на довірі та взаєморозумінні.

Для кінологів їхні підопічні – напарники, з якими вони проводять більшу частину свого часу, радіють успіхам і підтримують під час роботи,

– кажуть у ДСНС.

Саме наполеглива праця, турбота та відданість допомагають виховувати професіоналів, які виконують надзвичайно важливу місію – роблять українську землю безпечнішою. Кожне успішне тренування наближає їх до нових результатів і вкотре доводить, що злагоджена команда здатна виконувати найскладніші завдання.

Тренування собак у ДСНС: дивіться фото

До слова, незамінними чотирилапі є і в інших сферах діяльності. Деякі з них стають до лав війська. Таким став ес Пістон. Він прибився до українських бійців навесні 2022 року. Серед покинутих через війну тварин собака знайшов прихисток на командному пункті й залишився з військовими.

Згодом він став вірним напарником офіцера "Канаріса" та разом із підрозділом пройшов службу в Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Донецькій областях.