Однако в его случае процедура кончилась неожиданностью – результат работы удивил даже жену "новоиспеченного грумера". Девушка поделилась забавной историей в Threads – там ее сообщение собрало более тысячи лайков и сотни комментариев.

Интересно Ни на миг не отходит от владельца: собака, которая долгое время жила в клетке, впервые почувствовала любовь

Как постригли собаку?

Алиса, владелица собаки по имени Бетик, показала, как изменился ее любимец после стрижки.

Ее муж решил самостоятельно взяться за груминг собаки в домашних условиях. Однако "что-то пошло не так" – в итоге Бетик выглядел уже совсем не так, как ожидала Алиса.

Бетик до и после домашней стрижки: смотрите фото со страницы abramovalisa

Это мой песик Бетик, и дальше тоже он , потому что муж решил сам его дома подстричь. Такие дела. По-моему, что-то пошло не так , но вот что именно,

– подписала девушка фото своей собаки.

Как отреагировали в сети?

Люди восприняли случай с юмором, кто-то признался, что не мог сдержать смеха, увидев собачку после стрижки.

Некоторые из пользователей писал, что Бетика теперь будут обходить на прогулках другие собаки, даже "коты во дворе смеяться над ним будут".

Одна из комментаторок пошутила, что на втором фото "после" песик якобы "развелся и запил". Кто-то при этом восхищался "талантами" мужа Алисы, другие же в шутку настаивали на стрижке и для него.

Был Бетик, мамина булочка, стал Бетик папин товарищ на рыбалке. Я не могу, собака реально лежит такая: да за что? Что я вам сделал?,

– написала Анна Черняк.

Другие комментаторы стали делиться и своими случаями стрижек любимцев, в том числе и не самых удачных. Кто-то признается, что домашний груминг стал для них идеальным вариантом – а некоторые тем временем зарекаются, что попробовали это впервые и в последний раз.

Владельцы собак поделились результатами стрижек любимцев: смотрите скриншоты 24 Канала из сети Threads

Кстати, ранее мы уже рассказывали подобную историю груминга – тогда сеть возмутил внешний вид хаски после стрижки.

Почему шерсть так важна для собак?

Специалисты из Aniforte отмечают, что, что шерсть собаки является одним из главных показателей ее здоровья. Если она стала ломкой, тусклой или слишком жирной, это может свидетельствовать о проблемах в организме животного. Часто причиной становятся недостаток питательных веществ, паразиты или различные инфекции.

Собачья шерсть выполняет сразу несколько важных функций. Верхний слой защищает кожу от повреждений и формирует окраску, тогда как подшерсток помогает поддерживать нормальную температуру тела.

Благодаря этому шерсть адаптируется к погодным условиям: в холодное время согревает собаку, а в жару помогает избегать перегрева. Кроме того, шерсть способна отталкивать грязь и влагу.

Большую роль в этом играет естественный жировой слой кожи, который обеспечивает шерсть необходимыми веществами и создает защитный барьер.

Такая оболочка не только препятствует проникновению влаги и загрязнений, но и помогает защищать животное от резких перепадов температур. Шерсть также частично снижает риск травм, поскольку смягчает удары и внешнее воздействие.

Что стоит знать о груминге для собак?

На странице Humane World for Animals объяснили, что регулярный уход за собакой нужен не только для хорошего вида или приятного запаха. Он помогает предотвращать многие проблемы со здоровьем, которые впоследствии могут потребовать дорогостоящего лечения у ветеринара.

Многие владельцы пользуются услугами грумеров, однако часть процедур вполне реально выполнять дома – главное иметь терпение, нужные инструменты и постепенно приучать животное к уходу. Для домашнего груминга обычно используют такие инструменты:

щетки разных типов;

расчески;

инструменты для вычесывания подшерстка;

когтерезы или шлифовальные машинки;

зубную щетку и пасту для собак;

полотенца;

шампунь для животных;

ножницы с закругленными концами;

при необходимости фен.

Частота ухода зависит от типа шерсти. Собакам с короткой или жесткой шерстью обычно достаточно расчесывания раз в неделю. Породам с длинной, кудрявой или шелковистой шерстью нужен почти ежедневный уход, чтобы избежать колтунов. Животных с густым подшерстком рекомендуют регулярно вычесывать специальными инструментами для линьки.

Купать собак стоит шампунем, созданным именно для животных. Перед купанием шерсть нужно хорошо расчесать, ведь вода может еще больше запутать колтуны. Во время мытья важно избегать попадания средств в уши и глаза. Глаза и внешнюю часть ушей очищают мягкой тканью или ватными дисками, не вставляя ничего внутрь.

Особенно внимательными следует быть с собаками, которые имеют висячие уши, ведь они чаще страдают от ушных инфекций. После купания животное высушивают полотенцем или феном на слабом режиме, держа его на безопасном расстоянии от кожи. Подстригать шерсть рекомендуют очень осторожно и постепенно.

Перед этим советуют просмотреть обучающие видео профессиональных грумеров. Сначала собаку нужно вычесать, искупать и полностью высушить.

Чаще всего подстригают шерсть возле глаз, лап и в интимных зонах. Если делать общую стрижку, машинку не стоит подносить слишком близко к коже. Когти нужно обрезать еще до того, как они начнут касаться пола во время ходьбы. У большинства собак это делают примерно раз в 3 – 4 недели.

Не менее важен уход за зубами. Чистить их желательно как можно чаще – в идеале ежедневно. Это помогает предотвратить болезни десен и внутренних органов. Для этого используют только специальную зубную пасту для собак, ведь человеческая может быть токсичной для животных.

Что еще нужно знать об уходе за собакой?

Не только стрижкой и заботой о чистоте ротовой полости – владельцам надо заботиться и о ментальном состоянии любимцев. Специалисты отмечают, что между хозяином и домашним животным должен быть прочный контакт и взаимное доверие, ведь это особенно помогает в напряженных или опасных ситуациях.

Также владельцам советуют заблаговременно подготовить специальный "тревожный набор" для животного со всем необходимым на экстренный случай.

Стоит позаботиться и о развлечениях и активности для четвероногих. В то же время эксперт по уходу за собаками Том Меймон отдельно обратил внимание на безопасность игрушек для животных.

По его словам, стоит покупать только качественные изделия, регулярно проверять их на повреждения и избегать дешевых товаров с мелкими элементами, которые могут представлять опасность для животного.