Проте в його випадку процедура скінчилася несподіванкою – результат роботи здивував навіть дружину "новоспеченого грумера". Дівчина поділилася кумедною історією в Threads – там її допис зібрав понад тисячі вподобань та сотні коментарів.

Як постригли песика?

Аліса, власниця собаки на ім'я Бетік, показала, як змінився її улюбленець після стрижки.

Її чоловік вирішив самостійно взятися за грумінг собаки в домашніх умовах. Проте "щось пішло не так" – у підсумку Бетік виглядав вже зовсім не так, як очікувала Аліса.

Це мій песик Бетік, і далі теж він , бо чоловік вирішив сам його вдома підстригти. Такі справи. По-моєму, щось пішло не так , але ось що саме,

– підписала дівчина фото свого собаки.

Як відреагували в мережі?

Люди сприйняли випадок із гумором, хтось зізнався, що не міг стримати сміху, побачивши песика після стрижки.

Дехто з користувачів писав, що Бетіка тепер оминатимуть на прогулянках інші собаки, навіть "коти у дворі сміятися з нього будуть".

Одна з коментаторок пожартувала, що на другому фото "після" песик нібито "розлучився і запив". Хтось при цьому захоплювався "талантами" чоловіка Аліси, інші ж жартома наполягали на стрижці й для нього.

Був Бетік, мамина булочка, став Бетік татовий товариш на риболовлю. Я не можу, собака реально лежить така: та за що? Що я вам зробив?,

– написала Анна Черняк.

Інші коментатори стали ділитися й своїми випадками стрижок улюбленців, зокрема й не найбільш вдалих. Хтось зізнається, що домашній грумінг став для них ідеальним варіантом – а деякі тим часом зарікаються, що спробували це вперше й востаннє.

Чому шерсть така важлива для песиків?

Фахівці з Aniforte наголошують на тому, що шерсть собаки є одним із головних показників його здоров'я. Якщо вона стала ламкою, тьмяною або надто жирною, це може свідчити про проблеми в організмі тварини. Часто причиною стають нестача поживних речовин, паразити чи різні інфекції.

Собача шерсть виконує одразу кілька важливих функцій. Верхній шар захищає шкіру від пошкоджень і формує забарвлення, тоді як підшерсток допомагає підтримувати нормальну температуру тіла.

Завдяки цьому шерсть адаптується до погодних умов: у холодну пору зігріває собаку, а в спеку допомагає уникати перегріву. Крім того, шерсть здатна відштовхувати бруд і вологу.

Велику роль у цьому відіграє природний жировий шар шкіри, який забезпечує шерсть необхідними речовинами та створює захисний бар'єр.

Така оболонка не лише перешкоджає проникненню вологи та забруднень, а й допомагає захищати тварину від різких перепадів температур. Шерсть також частково знижує ризик травм, оскільки пом'якшує удари та зовнішній вплив.

Що варто знати про грумінг для собак?

На сторінці Humane World for Animals пояснили, що регулярний догляд за собакою потрібен не лише для гарного вигляду чи приємного запаху. Він допомагає запобігати багатьом проблемам зі здоров'ям, які згодом можуть потребувати дорогого лікування у ветеринара.

Багато власників користуються послугами грумерів, однак частину процедур цілком реально виконувати вдома – головне мати терпіння, потрібні інструменти та поступово привчати тварину до догляду. Для домашнього грумінгу зазвичай використовують такі інструменти:

щітки різних типів;

гребінці;

інструменти для вичісування підшерстя;

кігтерізи або шліфувальні машинки;

зубну щітку й пасту для собак;

рушники;

шампунь для тварин;

ножиці із заокругленими кінцями;

за потреби фен.

Частота догляду залежить від типу шерсті. Собакам із короткою або жорсткою шерстю зазвичай достатньо розчісування раз на тиждень. Породам із довгою, кучерявою чи шовковистою шерстю потрібен майже щоденний догляд, щоб уникнути ковтунів. Тварин із густим підшерстям рекомендують регулярно вичісувати спеціальними інструментами для линяння.

Купати собак варто шампунем, створеним саме для тварин. Перед купанням шерсть потрібно добре розчесати, адже вода може ще більше заплутати ковтуни. Під час миття важливо уникати потрапляння засобів у вуха та очі. Очі й зовнішню частину вух очищують м'якою тканиною або ватними дисками, не вставляючи нічого всередину.

Особливо уважними слід бути з собаками, які мають висячі вуха, адже вони частіше страждають від вушних інфекцій. Після купання тварину висушують рушником або феном на слабкому режимі, тримаючи його на безпечній відстані від шкіри. Підстригати шерсть рекомендують дуже обережно та поступово.

Перед цим радять переглянути навчальні відео професійних грумерів. Спочатку собаку потрібно вичесати, викупати й повністю висушити.

Найчастіше підстригають шерсть біля очей, лап і в інтимних зонах. Якщо робити загальну стрижку, машинку не варто підносити надто близько до шкіри. Кігті потрібно обрізати ще до того, як вони почнуть торкатися підлоги під час ходьби. У більшості собак це роблять приблизно раз на 3 – 4 тижні.

Не менш важливий догляд за зубами. Чистити їх бажано якомога частіше – в ідеалі щодня. Це допомагає запобігти хворобам ясен і внутрішніх органів. Для цього використовують лише спеціальну зубну пасту для собак, адже людська може бути токсичною для тварин.

Що ще треба знати про догляд за собакою?

Не лише стрижкою і турботою про чистоту ротової порожнини – власникам треба дбати й про ментальний стан улюбленців. Фахівці наголошують, що між господарем і домашньою тваринкою має бути міцний контакт і взаємна довіра, адже це особливо допомагає у напружених або небезпечних ситуаціях.

Також власникам радять завчасно підготувати спеціальний "тривожний набір" для тварини з усім необхідним на екстрений випадок.

Варто потурбуватися й за розваги й активності для чотирилапих. Водночас експерт із догляду за собаками Том Меймон окремо звернув увагу на безпечність іграшок для тваринок.

За його словами, варто купувати лише якісні вироби, регулярно перевіряти їх на пошкодження та уникати дешевих товарів із дрібними елементами, які можуть становити небезпеку для тварини.