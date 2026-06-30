Об этом пишет ATProtection.

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Стоит ли оставлять кота одного летом?

Специалисты отмечают, что здоровую взрослую кошку можно оставить одну дома на несколько часов или даже на целый рабочий день, если в доме созданы безопасные условия. Наибольшую опасность представляет не само отсутствие хозяина, а высокая температура в помещении, отсутствие воды или плохая вентиляция.

Особенно внимательными следует быть владельцам пожилых кошек, котят, животных с хроническими заболеваниями и пород с плоской мордой, ведь они тяжелее переносят жару.

Позаботьтесь о достаточном количестве воды

Ветеринары рекомендуют оставлять не одну, а несколько мисок со свежей водой в разных комнатах. Если одна случайно опрокинется, у кота останется доступ к другой.

Также можно использовать специальный фонтанчик для питья, ведь многие кошки охотнее пьют проточную воду.

Не допускайте перегрева квартиры

Перед выходом стоит закрыть шторы или жалюзи, чтобы прямые солнечные лучи не нагревали комнату.

Если это безопасно, можно оставить окно в режиме проветривания, но только при наличии надежной защитной сетки. Распахнутые настежь окна представляют серьезную опасность для кошек, даже если животное никогда раньше не пыталось выпрыгнуть.

Если дома есть кондиционер, температура не должна быть слишком низкой. Специалисты советуют избегать резких перепадов температуры и не направлять поток холодного воздуха непосредственно на животное.

Создайте прохладные места

Кошки самостоятельно ищут места, где прохладнее. Обеспечьте им доступ к комнатам с плиткой или другими прохладными поверхностями.

Некоторые ветеринары также советуют положить на пол охлаждающий коврик или завернутую в полотенце бутылку с прохладной водой, чтобы кот мог сам выбрать удобное место для отдыха.

Не оставляйте опасные предметы

Перед выходом уберите с подоконников предметы, которые могут упасть, а также закройте доступ к балкону, открытым окнам и бытовой химии.

Кроме того, не стоит оставлять включенными вентиляторы, если существует риск, что кот сможет добраться до лопастей или кабелей.

Как понять, что кот перегрелся?

Ветеринары советуют немедленно обратить внимание, если после возвращения домой кот стал вялым, тяжело дышит, чрезмерно слюноотделяет, отказывается от воды или еды, рвет или теряет координацию.

В таком случае животное нужно перенести в прохладное место, предложить воду, осторожно охладить лапы и живот прохладной, но не ледяной водой и как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику.