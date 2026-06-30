Про це пише ATProtection.

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Чи варто залишати кота самого влітку?

Фахівці зазначають, що здорового дорослого кота можна залишити самого вдома на кілька годин або навіть на цілий робочий день, якщо в оселі створені безпечні умови. Найбільшу небезпеку становить не сама відсутність господаря, а висока температура в приміщенні, відсутність води або погана вентиляція.

Особливо уважними слід бути власникам літніх котів, кошенят, тварин із хронічними захворюваннями та порід із пласкою мордою, адже вони важче переносять спеку.

Подбайте про достатню кількість води

Ветеринари рекомендують залишати не одну, а кілька мисок зі свіжою водою в різних кімнатах. Якщо одна випадково перекинеться, у кота залишиться доступ до іншої.

Також можна використовувати спеціальний фонтанчик для пиття, адже багато котів охочіше п'ють проточну воду.

Не допускайте перегріву квартири

Перед виходом варто зачинити штори або жалюзі, щоб прямі сонячні промені не нагрівали кімнату.

Якщо це безпечно, можна залишити вікно у режимі провітрювання, але лише за наявності надійної захисної сітки. Відчинені навстіж вікна становлять серйозну небезпеку для котів, навіть якщо тварина ніколи раніше не намагалася вистрибнути.

Якщо вдома є кондиціонер, температура не повинна бути надто низькою. Фахівці радять уникати різких перепадів температури та не спрямовувати потік холодного повітря безпосередньо на тварину.

Створіть прохолодні місця

Коти самостійно шукають місця, де прохолодніше. Залиште їм доступ до кімнат із плиткою або іншими прохолодними поверхнями.

Деякі ветеринари також радять покласти на підлогу охолоджувальний килимок або загорнуту в рушник пляшку з прохолодною водою, щоб кіт міг сам обрати комфортне місце для відпочинку.

Не залишайте небезпечні предмети

Перед виходом приберіть з підвіконь предмети, які можуть впасти, а також закрийте доступ до балкона, відкритих вікон і побутової хімії.

Крім того, не варто залишати ввімкненими вентилятори, якщо існує ризик, що кіт зможе дістатися до лопатей або кабелів.

Як зрозуміти, що кіт перегрівся?

Ветеринари радять негайно звернути увагу, якщо після повернення додому кіт став млявим, важко дихає, надмірно слиновиділяє, відмовляється від води або їжі, блює чи втрачає координацію.

У такому разі тварину потрібно перенести у прохолодне місце, запропонувати воду, обережно охолодити лапи й живіт прохолодною, але не крижаною водою та якомога швидше звернутися до ветеринарної клініки.